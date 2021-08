Streikfront steht

Wolfgang Kumm/dpa Streikende GDL-Mitglieder am Mittwoch vor dem Berliner Ostbahnhof

Unruhig ist noch keiner, nachgefragt wird dennoch: Wo bleibt er? Er, das ist Claus Weselsky, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kurz: GDL. Volker Krombholz und Roland Parnitzke, GDL-Bezirksleiter Nordost und sein Vize, koordinieren die Streikkundgebung vor dem Berliner Ostbahnhof in Friedrichshain am Mittwoch nachmittag. Telefonieren kurz. Erfahren, der dichte innerstädtische Autoverkehr verzögert die Anreise ihres Chefs. Verspätung. Nicht viel. Zehn, maximal 20 Minuten.

Dann, Streikende erspähen Weselsky aus 60, 70 Metern Entfernung, der eilt mit langen Schritten in den Pulk seiner Kollegen. Applaus brandet auf, zahlreiche GDL-Fahnen flattern über den Köpfen Hunderter, die gekommen sind. Alle in Gewerkschaftswesten, cremefarben mit grünem Logo. Vereinzelt hallen »Clausi, Clausi«-Rufe über den Bahnhofsvorplatz. Dazu ein, zwei Liebesbekundungen. Da ist er also.

Parnitzke und Krombholz lotsen Weselsky vor ein zweieinhalb Meter langes Stangentransparent – darauf steht: »Wir sitzen alle im selben Zug!« Der Nordost-Vize reicht dem Bundeschef das Megaphon. Der packt zu, rechte Hand das Sprachrohr, linke Hand das Mikro. Der Protagonist holt tief Luft und legt los. Wortgewaltig, beinahe dialektfrei. Das Publikum lauscht, nimmt jede Silbe auf, will Klartext hören. Wie folgendes: »Wir zeigen dem DB-Management mit unserem Streik die rote Karte.« Oder: »Angriffe auf unsere Errungenschaften werden wir nicht zulassen«. Einer noch: »Wer kämpft, kann verlieren, wir werden es nicht tun.« Eine fünfzehnminütige Rede aus der Lamäng. Ein Heimspiel mit Kernbotschaften: besseres Einkommen, Schutz der Betriebsrenten und Tarifverträge für alle GDL-Mitglieder.

Viel Konfliktstoff, zu viel für eine Einigung zwischen der Lokführergewerkschaft und der Deutschen Bahn (DB). Die GDL hatte im Juni die Tarifgespräche für gescheitert erklärt, fordert ein verbessertes Angebot seitens der DB. Erst dann könnten Verhandlungen fortgesetzt werden. Ferner geht es um das Tarifeinheitsgesetz (TEG). Ein heikles Thema – denn in einem Betrieb zählt nach dem TEG nur der Tarifabschluss der mitgliederstärksten Gewerkschaft. Und das ist in der Mehrzahl jener der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die GDL sieht sich bedroht, ringt um ihre Existenz. Indes: Eine Arbeitsniederlegung gegen das TEG ist rechtswidrig. Gestreikt werden kann hierzulande nur für tarifliche Forderungen – Lohnhöhe, Arbeitszeiten etwa. »In Sachen TEG beschreiten wir ausschließlich den Gerichtsweg«, betonte Weselsky am Rande der Kundgebung im jW-Gespräch. Das ist ihm wichtig. Die GDL will sich nicht dem Verdacht aussetzen, einen »illegalen politischen Streik« zu führen.

Am Dienstag mittag hatte der GDL-Hauptvorstand nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der Urabstimmung zum befristeten Ausstand aufgerufen. Von Mittwoch morgen bis Freitag morgen wurden der Personenverkehr samt der Betriebe der Bahninfrastruktur bestreikt. Mit Wirkung. Im Fernverkehr fuhren etwa 25 Prozent der Züge, im Regionalverkehr waren es um die 40 Prozent, teilte die DB am Donnerstag mit. Im Verlauf des Freitags solle »schnellstmöglich« der Regelbetrieb aufgenommen werden, hieß es. An der GDL werde dies nicht scheitern, versicherte Weselsky, als er mit seinem Tross quer durch den Ostbahnhof zum nahegelegenen Streiklokal, der Gasstätte »Cafe Style«, zieht. »Diszipliniert werden wir am Freitag morgen die Arbeit wieder aufnehmen.« Vorerst.

Unterdessen versammeln sich zahlreiche Kundgebungsteilnehmer vor und im Bahner-Lokal. Weselsky hat längst seine Krawatte abgelegt, ein Pils geordert, 0,5 Liter. Ein, zwei weitere werden folgen. Es geht familiär zu, man merkt, der GDL-Chef ist unter seinesgleichen. »Ganz ehrlich«, sagt er dem Autor, »so fühle ich mich am wohlsten«. Und überall stehen Diskussionsgrüppchen. »Die Stimmung unter den Kollegen ist kämpferisch«, sagt Nordost-Bezirksleiter Krombholz im Plausch mit dieser Zeitung. Sein Vize Parnitzke sekundiert: »Jetzt muss sich das DB-Management bewegen.« Krombolz legt nach: »Wir haben bewiesen, lange streiken zu können.« Parnitzke nickt. Zweifel hinterlassen die beiden nicht. Sie sind alte Haudegen, haben alle GDL-Streiks mitgemacht. Ein deutlich Jüngerer gesellt sich dazu. Claudio Albrecht, der GDL-Bezirksjugendleiter Nordost. Smart, redegewandt. »Azubis sind meist von Sonderzahlungen ausgenommen«, moniert er. Eine Ballungsraumzulage sei wichtig. »Vieles ist in Großstädten teuer, das Wohnen vor allem«, sagt der Junggewerkschafter. Und nicht zuletzt blickt er voraus. Stichwort Altersvorsorge. »Wenn wir für den Erhalt der Betriebsrente kämpfen, dann richtig.« Das gefällt Weselsky.

Alle wirken zufrieden mit dem Streikverlauf. Und doch ahnen sie, der Konflikt könnte sich zuspitzen, der Gegenwind rauher werden. Nachgefragt: Reichen Ihre Kraftreserven, Herr Weselsky? »Ich rate niemandem, das auszuloten.«