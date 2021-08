Sturm trifft Karibikinsel

REUTERS/Ricardo Rojas

Der sechste Tropensturm dieser Saison ist am Mittwoch (Ortszeit) über die Dominikanische Republik hinweggezogen. Nach Einbruch der Dunkelheit schwächte sich »Fred« zu einem tropischen Tiefdruckgebiet ab. In der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo (Bild) zogen Regierungsmitarbeiter mit Megaphonen durch verarmte Stadtteile und forderten die Menschen in tief gelegenen Gebieten auf, sich in Sicherheit zu bringen. Rund 300.000 Menschen waren von Stromausfällen, mehr als eine halbe Million von Überflutungen betroffen, wie die US-Agentur AP meldete. (jW)