Vom Opfer zum Gefährder

imago/Geisser Gehören zum boulevardesken Standardrepertoir: Rassistische Aufmacher

In sogenannten Leitmedien in Deutschland wurde in den vergangenen fünf Jahren immer weniger über die Themen Flucht und Migration berichtet. Gleichzeitig werden Geflüchtete zunehmend negativ dargestellt. Das zeigt eine Mitte Juli veröffentlichte Studie des Instituts für Publizistik der Johann-Gutenberg-Universität Mainz. Ausgewertet wurde die Berichterstattung der konservativen Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der liberalen Süddeutschen Zeitung, des Boulevardblattes Bild sowie die Hauptnachrichtensendungen der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF und des Privatsenders RTL. Die bis Dezember 2020 reichende Untersuchung setzt im Februar 2016 an – also nach dem Abklingen der emotional aufgeladenen Berichterstattung über die als Wendepunkt in der Wahrnehmung der Fluchtmigration erscheinende Silvesternacht 2015/16. Damals war es insbesondere in Köln zu einer Vielzahl sexueller Übergriffe auf Frauen unter anderem durch Geflüchtete gekommen.

Hatten während der großen Fluchtmigration 2015 noch alle untersuchten Medien – mit Ausnahme von Bild – im Schnitt deutlich positiv über Geflüchtete berichtet, so galt dies in den Folgejahren für keines der Medien mehr. Wurde anfangs der Mut von Bootsflüchtlingen angesichts der gefährlichen Fahrt übers Meer herausgestellt, so wurden diese nun als verantwortungslos hingestellt. »Nachdem die Darstellung zu Beginn des Untersuchungszeitraums nur leicht negativ war, wurde sie im Verlauf der letzten fünf Jahre fast kontinuierlich negativer, bis am Ende kaum noch Beiträge mit einer positiven Darstellung von Geflüchteten erschienen«, konstatieren die Autoren der Studie. Betont wurden nun von allen Medien vor allem die vermeintlichen Gefahren der Zuwanderung. Etwa jeder zehnte untersuchte Beitrag drehte sich um Straftaten durch Geflüchtete oder stellte diese in den Kontext von Terrorismus. Manipulativ erscheint die Bebilderung der Berichte. Obwohl anders als 2015 inzwischen ein Großteil der Asylantragstellenden Kinder und Jugendliche sind, die etwa im Zuge des Familiennachzuges nach Deutschland kamen, zeigen die Sender und Zeitungen weiterhin überproportional Aufnahmen von Männern. In den Berichten kommen Geflüchtete dabei im Schnitt nur zu 16 Prozent als Akteure vor, deren Handlungen beschrieben oder Aussagen zitiert werden. 59 Prozent der zitierten Äußerungen oder geschilderten Handlungen gehen dagegen auf Akteure der Politik zurück.

Wenig überraschend berichtete Bild am negativsten und die Süddeutsche Zeitung am wenigsten negativ über Geflüchtete. Eher erstaunlich erscheint die Beobachtung, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Berichterstattung ins Gegenteil verkehrt haben. »Wurde hier 2015 fast nur positiv über Geflüchtete gesendet, gehören beide nun zu den Medien mit der negativsten Darstellung«, heißt es in der Studie.