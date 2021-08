Welche Klinik?

jip-film.de Alles hat seinen Preis, auch der freie Blick aufs Meer

Man nennt sie »Die Vier von der Stange«. Vier Männer um die 50, die Demokratie und freie Marktwirtschaft scheinbar schneller und besser begriffen haben als alle anderen im Ort. Und wann immer in dem kleinen Ostseebad ­Göhren, malerisch an der östlichen Küste der Insel Rügen gelegen, die Natur profitträchtigen Betonburgen weichen musste, hatten sie die Hand im Spiel. Nicht auf der Baustelle – im Gemeinderat. Sobald dort die Pläne eines gewissen Herrn Horst, millionenschwerer Investor »von drüben«, durchgewunken werden sollten, hoben die unbestechlichen Vier artig und synchron die Flossen. Mit diesem jahrzehntelangen Brauch soll nun Schluss sein. Denn ein Bauwerk der besonderen Art hat dem Heringsfass nun doch den Boden ausgeschlagen – ein Parkhaus. Schlimm daran ist nicht einmal dessen ätzende Hässlichkeit, sondern die vertraglich abgesicherte Festlegung, dass ab sofort die Touristen in Göhren nirgendwo sonst als in Herrn Horsts Parkhaus ihr Auto abstellen dürfen. Der Gemeinde, die vorher gut an den eigenen Parkplätzen verdient hat, gehen damit jährlich 60.000 Euro flöten, und das bis zu einem Zeitpunkt, an dem selbst Wasserstoffautos im Museum stehen dürften. Um zukünftig derlei Kontrakte zu verhindern, formiert sich eine Bürgerinitiative, die eigene Kandidaten für die bevorstehenden Wahlen zum Gemeinderat aufstellt.

Den Filmemacher Christoph Eder bringt indes nicht so sehr das Leck in der Kasse auf die Palme – er wohnt ja nicht mehr in Göhren –, sondern die geplante Bebauung des Südstrandes. Aufgrund seiner besonders reizvollen Lage hat Göhren nämlich zwei Strände. Den Nordstrand, insbesondere den angrenzenden Wald hat Herr Horst bereits seinen Vorstellungen entsprechend umgestaltet: totale Rodung, so dass die Gäste in seinem Hotel freien Blick aufs Meer haben. Jetzt also ist der Südstrand fällig, wo Eder die besten Stunden seiner Jugend verbracht hat – Lagerfeuer, schöne Frauen, Rotwein, Gitarre und so weiter. Bislang glauben alle im Dorf, dass die kuschelige Romantik einer modernen Klinik weichen soll, bezuschusst mit ein paar Millionen vom Land. Eine Anfrage des Regisseurs beim zuständigen Ministerium in Schwerin ergibt jedoch, dass dort niemand etwas von einer Klinik weiß. Bei dem Projekt, in das die Gelder fließen, handele es sich um ein Wellnesshotel für Familien, lässt man Eder wissen. Eine Neuigkeit, die schnell die Runde macht.

Die Volksseele kocht, und der Pavillon, in dem am Tag des Spatenstichs Sekt und Schnittchen gereicht werden sollen, wird des Nachts von Unbekannten verwüstet. Das ist gut für den Zuschauer, der nun doch noch Herrn Horst kennenlernt. Der kann nur kopfschüttelnd den Schaden betrachten und sich um neue Stühle kümmern. Für diese Art von Zerstörung fehlt ihm offenbar jedes Verständnis.

Wer hinter der Aktion gesteckt haben könnte, wird im Film nicht thematisiert. Auch der sich aufdrängenden Frage, warum »Die Vier von der Stange« ihren Platz im Gemeinderat über einen so langen Zeitraum immer wieder behaupten konnten, geht der Regisseur nicht nach. Das ist allerdings auch besser so. Denn so wie der Film ist, ist er perfekt! Atmosphäre, Bilder, Story – alles stimmt. Beste Unterhaltung bis zum Abspann. Und nebenbei wird außerdem angedeutet, weshalb die Herren von der Stange bislang immer wiedergewählt worden sein könnten.

Bei einem Diskussionsforum wirft einer von ihnen der aufgebrachten Bürgerschaft vor, alle im Ort wären solange mit dem Treiben des Herrn Horst einverstanden gewesen, wie die Erlöse für die eigenen Grundstücksverkäufe in die Höhe geschossen wären. Eine Behauptung, die unwidersprochen bleibt. Doch die Wahl ist damit nicht zu retten. Die Bürgerinitiative erobert den Gemeinderat, und »Die Vier von der Stange« haben Demokratie und freie Marktwirtschaft vermutlich jetzt erst so richtig begriffen. Denn die Klinik, die keine ist, wird natürlich trotzdem gebaut.