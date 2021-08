Die Apotheken ausräumen

Gina Folly Beipackzettel nicht gelesen? Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Apothekerin

Auf dem Video wird ein Nagelpilz behandelt. Das Wiedergabegerät hängt in einer Apotheke. Die Apotheke ist leer. Nur die Regale sind gefüllt. Das ist das Bühnenbild zu Christoph Marthalers Stück »Das Weinen (Das Wähnen)« nach Texten von Dieter Roth. Es war zu sehen – und hören – beim Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg, eine Koproduktion mit dem Schauspielhaus Zürich. Generalprobe dort war am 13. März 2020. Dann schlug Corona zu. Jetzt die Premiere in der Hansestadt.

Klinisch weiß alles im Laden (Bühnenbild: Duri Bischoff). Weiß auch die Kleider (Kostüme: Sara Kittelmann) der fünf Apothekerinnen (­Liliana Benini, Olivia Grigolli, Elisa Plüss, ­Nikola Weisse, Susanne-Marie Wrage). Einer fällt aus dem weißen Rahmen, der einzige Mann (Magne-Håvard Brekke). Er wird von einem Pepita-Anzug getragen und agiert auch sonst nur passiv. Eine der Frauen transportiert ihn, stellt ihn ab wie eine starre Schaufensterpuppe. Die stumme Puppe versucht einmal zu sprechen, bruchstückhaft. Das macht sie vorzüglich. Sie entwickelt sich zur Maschine, die spricht, die ihre Sätze ständig wiederholt, ununterbrochen, in winzigen Variationen. Sie wird sogar als Kunde angesprochen, dem eine Therapie zu verkaufen ist. Doch mit diesem Mann ist nichts anzufangen. Um so aktiver sind die Frauen. Selbst der Wasserspender bewegt sich selbständig durch den Raum, weicht aus, bockig. Ein eigenwilliger Roboter.

Die älteste der weißen Frauen liebt Musik, legt heimlich Schallplatten auf. Widerspruch ist ihr Elixier. Herzzerreißend sind ihre Deklamationen vom »Onkel Hackenbrecher« und dem »Hoppelhasen«. Die Tante liegt tot neben ihm, alles vom Onkel erlegt. Hermann Löns, aber von Dieter Roth. »Über die Heide komm ich gezogen …« Die Apothekerinnen begleiten den Vortrag mit Tanzbewegungen. Pina Bausch lacht im Himmel.

Die weißen Damen haben ihr Outfit gewechselt, tragen nun auch Pepita, schwarzweiß mit passendem Täschchen. Die Aufschriften der Regale blinken. Mal ist es die Blase, mal der Magen, mal der Darm. Wollen sie geleert werden? Kein Kunde kommt. Die Musikliebhaberin fummelt an den Schächtelchen. Die andern sehen zu. Sie fragen: »Warum?« Und: »Warum ist es so?« Was ist dieses Es? Ein genervtes »Ich weiß es nicht« ist die Antwort. Die Musik versteht auch nichts. Melancholie. Die singenden Apothekerinnen trösten sich mit Mozarts »Lacrimosa«.

»Ist niemand da?« Eine Stimme von hinten: »Ich habe Vakuum in der Sprechblase.« Die Antwort: »OK.« Wie immer. Und es geschieht, dass sie plötzlich stocken, Wörter gehen verloren. »Hier ist ein Kurzschluss in der Szenenfolge.« Nur noch das »Fit« über den Regalen ist beleuchtet. Ausweichen in eine Kunstsprache. Oder Gebärden der Hand. Oder das Kriechen in unbekannte Räume. »Schaut euch ein Ei von innen an«, das gelingt nur durch das »Eibrechen«.

Wo sind wir? In der »Zuschauerschlachterei«? Im Angebot: ein »Leseabgewöhnungskurs ohne Reue«. Beipackzettel müssen studiert werden – das dauert. Die Grauhaarige versucht, alle Nebenwirkungen aufzuführen. Das Vorlesen hört nicht auf. Es wirken nur noch die Nebenwirkungen. Widersprüche tun sich auf. »Es sind ihnen die Nebenwirkungen verordnet« worden, erinnert sie sich. Lacrimosa-Gesang.

Etwas explodiert, und alles liegt im Dunkel. Die Alte mahnt: »Verzagt nicht immer sogleich.« Wieder hell. Je zwei Mädchen stehen auf Sockeln, eine Pantomime, stumm. Interpretation? Der Mensch, der »zum Sockel gemacht« werde. Absurditäten, die wahr sind. Die anderen »sich untersockeln« ist »sich unterhöhlen«.

Um besser zu verstehen, putzen alle ihre Brillen, hauchen, putzen, immer schneller, rhythmisch. Und ein Tanz. Die Schaufensterpuppe hat sich erhoben und ist der Musik erlegen. Schwanensee. Erst ein Walzer, dann – unpassend – Tango mit erotischem Touch. Die Damen machen mit – Schwäne sind sie nicht.

Dann eine einsame Geige, ganz zittrig gespielt, von wem? Von ihm, der versucht, sich so verständlich zu machen. Nicht jeder Ton wird getroffen. Der Plattenspieler setzt sein zittriges Spiel fort. Verwirrung. Die Alte deklamiert wieder, spricht von Mutter Natur und stockt, hat vergessen, was sie sagen wollte. Ach, »wir spielen am Schluss des Stückes vorbei«.

Erst mal Tee trinken, rhythmisches Eintunken der Teebeutel. Sie haben vergessen – den Eid der Apothekerinnen: »Ich schwöre, dass ich meine Pflicht … keine Brechmittel und Opiate …« Sie lesen vom Zettel ab, »wie es einer rechtschaffenen Apothekerin …« Lacrimosa-Gesang.

Jemand hat inzwischen die Bühne überquert, er, der nun im weißen Gewand mit Sandalen und langem Haar zu Jesus geworden ist. Mahner oder Hoffnung? Nichts davon. Die Damen greifen in die Regale und werfen die Medikamentenschachteln auf den Boden. Es klappert, die Regale leeren sich. Die Antwort auf das. »Warum ist es so?« Befreiende Tat. Jesus kommt zurück, trägt schwer am Kreuz. Am Kreuz mit dem Äskulapstab und Schlange und Kreuzen, dem Apothekenlabel. Es leuchtet, grün flimmernd. Er, Jesus, bricht zusammen unter dem Kreuz.

Hinten trinken die Frauen nun Bier statt Tee, blasen in die Flaschen, erzeugen ihre eigene Musik. Die Apotheke ist zur Theke geworden. Die Regale sind leergeräumt.