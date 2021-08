Argentinien unter Druck

Agustin Marcarian/Reuters Seit Jahrzehnten erpresst der Internationale Währungsfonds Argentinien mit Knebelkrediten: »Schulden nicht bezahlen. Mit dem IWF brechen«, heißt es auf Plakaten in Buenos Aires (27.5.2020)

Die Folgen der Coronapandemie in Argentinien sind verheerend: 4,5 Millionen Menschen haben sich seit dem Ausbruch bereits mit dem Virus infiziert. Mehr als 100.000 sind an den Folgen der Infektion gestorben. Im Juli hatte die Regierung eine einwöchige Staatstrauer angeordnet. All das trotz langer, harter Ausgangssperren, die vor allem für ärmere Bevölkerungsgruppen erhebliche soziale und wirtschaftliche Kosten bedeuten. Die Wirtschaftsleistung des südamerikanischen Landes ist allein im vergangenen Jahr um zehn Prozent eingebrochen, die Erwerbslosenquote lag laut offiziellen Angaben bei 11,36 Prozent. Mehr als 40 Prozent der Argentinier beziehen ein Einkommen unterhalb der Armutsgrenze. Doch statt der Krise mit öffentlichen Investitionen zu begegnen, sieht sich die Regierung in Buenos Aires genötigt, vorrangig internationale Kredite zu bedienen.

Schließlich hatte die Vorgängerregierung unter dem liberalkonservativen Unternehmer Mauricio Macri vor drei Jahren einen Rekordkredit über 57 Milliarden US-Dollar beim Internationalen Währungsfonds (IWF) aufgenommen, von denen 44 Milliarden ausgezahlt wurden. Im Gegenzug hatten die in Washington ansässigen Technokraten radikale Kürzungsmaßnahmen verlangt. Die Schuldenquote des krisengebeutelten Staates liegt heute mit Ausständen von mehr als 300 Milliarden US-Dollar bei 102,5 Prozent der Wirtschaftsleistung und gilt gemeinhin als nicht tragfähig. Die im Dezember 2019 ins Amt gewählte Regierung des heutigen Präsidenten Alberto Fernández hatte unmittelbar nach Amtsantritt klargestellt, dass eine vollständige, pünktliche Rückzahlung aller Schulden nicht machbar sei.

Doch der Druck der Gläubiger ist groß. Fernández und seine Stellvertreterin, die frühere Staatschefin Cristina Fernández de Kirchner, bemühen sich daher seit Monaten um Neuverhandlungen über den Schuldendienst und eine Umstrukturierung der Ausstände. Im Mai besuchte Fernández mehrere europäische Hauptstädte, um für sein Anliegen zu werben. Die Regierungen in Paris, Madrid und Lissabon hatten unverbindlich und unkonkret Unterstützung für Neuverhandlungen über den argentinischen Schuldendienst signalisiert. Passiert ist seither auf internationaler Ebene jedoch wenig. Der IWF beharrt weiterhin auf pünktliche Zahlungseingänge.

Entsprechend eingeschränkt ist die Handlungsfähigkeit der Regierung in Buenos Aires. Freie Mittel fließen nicht in die Armutsbekämpfung oder das Gesundheitssystem, sondern werden genutzt, um die IWF-Forderungen zu bedienen. So wird auch von der »Coronabazooka« des Fonds in Argentinien wenig zu spüren sein. Anfang des Monats hatten die Gremien in Washington beschlossen, noch im August neue Sonderziehungsrechte im Umfang von 650 Milliarden US-Dollar auszugeben (siehe jW vom 4. August). Die frischen Mittel sollen zu einem großen Teil in den globalen Süden fließen und dort zur Abfederung der Krisenfolgen eingesetzt werden. Der Anteil Argentiniens wird sich auf rund 4,3 Milliarden US-Dollar belaufen.

Doch das Geld, das von Washington nach Buenos Aires fließt, soll in den kommenden Monaten rasch zurücküberwiesen werden. Schließlich entspricht der argentinische Anteil an den neuen Sonderziehungsrechten ziemlich genau der im weiteren Jahresverlauf beim IWF fälligen Tilgungssumme: Den bislang geltenden Vereinbarungen zufolge muss Argentinien bereits im September Ausstände in Höhe von 1,87 Milliarden US-Dollar in Washington begleichen. Im November sind weitere 640 Millionen fällig, im Dezember nochmals 1,87 Milliarden.

Argentiniens Wirtschaftsminister Martín Guzmán, ein Experte für Staatsschulden und deren Umstrukturierung, hatte zuletzt gesagt, sein Land sei »nicht in der Lage, die Schulden beim IWF zu begleichen, daher braucht es mehr Zeit«. Im Mai hatte der Senat in Buenos Aires eine Absichtserklärung beschlossen, der zufolge neue Sonderziehungsrechte nicht für den Schuldendienst genutzt werden dürfen, sondern in Form von Investitionen die Entwicklung des Landes fördern sollen.

Doch der IWF zeigt sich unnachgiebig und fordert mitten in der Krise weitere Senkungen der Staatsausgaben, damit alle Ausstände pünktlich beglichen werden können. Die Regierung in Buenos Aires hat dem Druck bereits nachgegeben und zugestimmt, die frischen IWF-Mittel zu nutzen, um alte Schulden bei ebendiesem abzulösen. Eine weitere Verschärfung der Krise ist daher zu befürchten.