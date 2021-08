»Eine Schande, dass das Gedenken kriminalisiert wird«

perspektive-online.net Polizeieinsatz während der Engels-Demo am Wochenende in Wuppertal

Am Wochenende sollte eine weitere Gedenkdemonstration für Friedrich Engels, einen der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, in Wuppertal stattfinden. Die Polizei verhinderte dies aber. Wie viele Veranstaltungen dieser Art gab es bereits?

Die Engels-Demo wurde 2015 auf Initiative des Revolutionären Jugendbundes ins Leben gerufen und auch in den folgenden Jahren organisiert. 2019 bildete sich schließlich das Engels-Bündnis aus mehreren linken Organisationen. Dieses Jahr wäre die achte Demo verwirklicht worden, wäre sie nicht zum Ziel der Staatsgewalt geworden.

Haben Sie den Eindruck, dass die Wuppertaler Bevölkerung Notiz von den Aktivitäten nimmt, oder sind Sie eher auf eine kleine Zielgruppe beschränkt?

Wir haben schon auf verschiedensten Wegen für die Aktionen mobilisiert. Von Flyern, Plakaten über Veranstaltungen und Social Media bis zu Straßeninterviews und Agitation in der Schwebebahn. Dadurch wurden viele Menschen außerhalb des linken Spektrums auf die Engels-Demo aufmerksam. Es muss aber noch viel gemacht werden, um breitere Massen der Bevölkerung zu erreichen.

In diesem Jahr wurde die Demonstration von der Polizei gewaltsam verhindert. Wie ist das abgelaufen?

Von Anfang an wurden die Demoteilnehmer kriminalisiert, indem die Polizei die Eintreffenden schon vor dem Oberbarmer Bahnhof filmte. Sie gab an, »potentielle Straftäter« aufzunehmen. Noch vor dem Auftakt marschierte sie in die Menge, weil ein Teilnehmer wegen des plötzlichen starken Regens die Kapuze aufgesetzt hatte und der »Vermummung« beschuldigt wurde. Er machte dann einen Regenschirm auf und setzte die Kapuze hab. Trotzdem forderte jetzt die Polizei seine Personalien und Tasche. Er bestand auf sein Recht und lehnte diese Willkür ab. Nun wollten sie ihn festnehmen, was ihnen durch den Zusammenhalt der Demonstranten vor Ort nicht gelang. Dann versuchten sie, ihm die Tasche zu entreißen, doch auch der Versuch scheiterte.

Vorerst gab die Polizei nach, aber kurz nach Veranstaltungsbeginn kam es zu einer willkürlichen Festnahme einer anderen Person. Die Masse protestierte, woraufhin die Beamten die Demo für aufgelöst erklärten. Eine Spontandemo verweigerte sie. Die BFE (Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, jW) stand längst bereit. Die Polizei forderte Personalien und Fotos aller Teilnehmer. Ein Teil vom Bündnis stellte sich klar gegen diese illegitime Vorgehensweise. Dann begann die Einkesselung und eine Reihe brutaler Angriffe auf die Demonstranten durch Pfefferspray, Schlagstöcke, Faustschläge und Tritte ins Gesicht. Weder die sechs Stunden lang Eingekesselten noch die in hüftbreite Kabinen gesperrten Festgenommenen bekamen zu trinken oder die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen. Die Eingekesselten ließen sich jedoch nicht einschüchtern und protestierten weiter lautstark für ihre Rechte.

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem polizeilichen Vorgehen und dem geplanten Versammlungsgesetz in NRW?

Definitiv. Über fünf Jahre verlief die Engels-Demo friedlich. Am 28. November 2020 wurde sie dann erstmals bewusst zum Ziel polizeilicher Angriffe. Damals wurden Coronamaßnahmen als Vorwand missbraucht. Dass die Behörde dieses Mal auf eine völlige Verhinderung der Aktion aus war, hängt mit der polizeistaatlichen Entwicklung in Deutschland zusammen, deren Produkte auch das neue Versammlungsgesetz und die Polizeigewalt in Düsseldorf am 26. Juni dieses Jahres sind.

Welches Fazit zieht das Engels-Bündnis aus den Geschehnissen für kommende Demonstrationen in Wuppertal?

Wir lassen uns nicht einschüchtern und werden unsere Rechte entschlossen verteidigen! Es ist eine Schande, dass in der Stadt Friedrich Engels' das Gedenken an ihn kriminalisiert wird. Dies werden wir in der Öffentlichkeit skandalisieren. Dabei zählen wir besonders auf die Solidarität aller fortschrittlichen Kräfte.