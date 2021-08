Aus ­Feuer wächst Zorn

Marios Lolos/XinHua/dpa Während Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen, glänzt Premier Mitsotakis mit Plattitüden (Athen, 5.8.2021)

In Griechenland brennen nicht nur Wälder und Dörfer. Die Flammen haben in den Menschen ein Feuer entfacht, das sie gegen die Zentren der politisch und wirtschaftlich Mächtigen auf die Straße treibt. Ziel des Zorns: Der amtierende, rechte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, der am Montag dem tausendfachen Protest in Athen als Symbol für die Korruption und den Nepotismus des griechischen (und europäischen) Herrschaftssystems diente. Mitsotakis’ Familie ist in der Tat ein Beispiel dafür, wie politische Macht, gepaart mit enormem Reichtum, seit Generationen für das Überleben und die Festigung verhasster politischer »Traditionen« sorgt. Während der Premier am Dienstag in einer kurzen Fernsehansprache mit seiner lahmen »Entschuldigung« für nicht näher benannte »Fehler« für Wut in der Bevölkerung sorgte, kämpften im Norden der Insel Euböa einige hundert Feuerwehrleute und freiwillige Helfer ohne Strom und Wasser gegen haushohe Feuerwalzen.

In den vergangenen Nächten mussten die Helfer ein Dorf nach dem anderen aufgeben – inzwischen wurden mehr als 30 Dörfer allein auf Euböa, der nach Kreta zweitgrößten griechischen Insel, evakuiert. Den einzigen Ausweg aus der von Tag zu Tag wachsenden »Flammenhölle«, wie griechische Zeitungen schrieben, bot zuletzt das Meer. Weil alle Landstraßen unter den lodernden Flammen begraben lagen, flohen die Dorfbewohner auf Fährschiffen. Zurück blieben ihre zerstörten Häuser, ihr landwirtschaftlicher Besitz und viele hundert Tiere, die im Feuer umkamen. Leichte Entspannung gab es am Mittwoch morgen, weil der bis dahin mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde über das Land fegende Wind nachgelassen hatte.

Fehlende Koordination

Die Feuerwehren, die Besatzungen der Löschflugzeuge und Hubschrauber sowie die vielen Helfer aus inzwischen elf Ländern beklagten nicht nur das Fehlen von Wasser- und Stromleitungen. Auch die Kommunikation per Telefon war seit Wochenbeginn nur noch teilweise möglich. Die staatlichen und privaten Elektrizitätsversorger meldeten am Mittwoch den Verlust von bisher rund 800 Strommasten. Insgesamt habe es von Regierungsseite »nicht einmal den Versuch« gegeben, die Einsätze an den verschiedenen Brandherden auf der Peloponnes, in Attika und Athen sowie auf den Inseln Euböa und Rhodos zu koordinieren. »Jeder Feuerwehrmann oder Techniker der Stromgesellschaft DEÏ weiß, dass Brände in Kiefernwäldern in dieser Größenordnung nicht mehr gelöscht werden können«, sagte Stavros Sartzedakis, einer der kretischen Einsatzleiter der Telefongesellschaft OTE, am Dienstag gegenüber junge Welt. Letztlich hätte sich der Kampf gegen die Katastrophe darauf beschränken müssen, dem Feuer durch das Fällen von möglichst vielen Bäumen und das Ausheben von Gräben Grenzen zu setzen. Für die Beschaffung solcher Geräte habe nie genug Geld zur Verfügung gestanden – »dafür aber für den Kauf von Unterseebooten und Fregatten«, wie der Elektriker Giannis Papaverakis im Gespräch mit junge Welt kritisierte.

Der Protest, den die Athener in den vergangenen Tagen auf die Straßen der Hauptstadt trugen, scheint den Ministerpräsidenten insofern beeindruckt zu haben, als er den vielen tausend obdachlos gewordenen Menschen in seinem kleinen TV-Spot »500 Millionen Soforthilfe« versprach. Ein kleines Pflaster angesichts der Schäden, die dem größten Teil der Betroffenen die Lebensgrundlage entzogen haben. Den wütenden, meist jungen Demonstranten ging es am Montag allerdings weniger um finanzielle Entschädigung als vielmehr um die »Zerstörung des Systems«, das bis heute in den politischen Gremien, im Parlament und in allen Verwaltungsbereichen verankert ist.

Altes System besteht fort

Mitsotakis’ linker Vorgänger Alexis Tsipras hatte es in seinen vier Jahren Amtszeit nicht geschafft, die Platzhalter der alten Regierungsparteien PASOK und Nea Dimokratia durch eigene Leute zu ersetzen, wie sein Außenminister Nikos Kotzias der jungen Welt schon vor dem Regierungswechsel im Juni 2019 erklärt hatte. Die unabhängige Tageszeitung Efimerida ton Syntakton fasste dies in einer kurzen Analyse zusammen: Mitsotakis sei zwar »nicht unmittelbar verantwortlich«, er sei aber eine zentrale Figur des alten, fortbestehenden Systems.