Bulgarien: Minderheitsregierung vorgestellt

Valentina Petrova/AP/dpa Gegen die Vorgängerregierung gab es in Sofia langanhaltende Proteste: Auf dem Plakat steht »Rücktritt« (22.9.2020)

Sofia. Knapp vier Wochen nach ihrem Wahlsieg hat die Partei ITN in Bulgarien eine Minderheitsregierung zusammengestellt. Der Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten, Plamen Nikolow, übergab Staatschef Rumen Radew am Freitag eine Ministerliste mit der Postenverteilung. Der 44jährige ITN-Parlamentarier hatte vor einer Woche vom Staatsoberhaupt den Regierungsauftrag erhalten. Die ITN (»Es gibt so ein Volk«) des Entertainers Slawi Trifonow stellte ein Kabinett fristgerecht innerhalb von sieben Tagen vor.

Trifonow ist kein Parlamentarier und will auch nicht Regierungschef werden. Das Parlament soll voraussichtlich in der kommenden Woche über die Regierung abstimmen. Die ITN ist mit 65 der 240 Mandate in der Volksversammlung weit von einer Mehrheit entfernt. Ihre Regierung wäre von den Stimmen anderer Parteien abhängig. Ministerpräsident soll der Philosoph Plamen Nikolow werden: Er ist nach eigenen Angaben als Manager der Vertretung einer US-Firma für Schwimmbekleidung und -zubehör beschäftigt. Als Vizeregierungschef und Außenminister wurde der frühere bulgarische Botschafter in Deutschland und in Österreich Radi Najdenow vorgeschlagen. (dpa/jW)