Blöde Sache

Shanghai. Die Coronapandemie wirbelt den Spielplan der Tennistour durcheinander. Das für den 9. bis 17. Oktober angesetzte ATP-Masters in Shanghai fällt wie im Vorjahr aus, auch die Turniere in Zhuhai und Chengdu (beide 27. September bis 3. Oktober) finden nicht statt. Dies bestätigte die ATP am Montag. »Es ist sehr unglücklich, dass wir die Turniere in Asien ausfallen lassen müssen, und wir freuen uns darauf, sie im Jahr 2022 wieder begrüßen zu dürfen«, sagte der ATP-Vorsitzende Andrea Gaudenzi. (sid/jW)