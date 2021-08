Kein deutsches Phänomen

Ints Kalnins / Reuters Krudes Geschichtsverständnis: Rechte Demonstranten in der lettischen Hauptstadt Riga (2016)

Mit einem Schwerpunkt zu »Geschichtsrevisionismus und NS-Verherrlichung in (Süd-)Osteuropa« macht die aktuelle Ausgabe der Lotta – Antifaschistische Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen auf. »Die Verherrlichung des Nationalsozialismus und seiner Verbündeten« sei »eines der zentralen Themen der extremen Rechten nach 1945, nicht nur in Deutschland«, erläutert Britta Kremers in ihrer Einleitung zum Themenschwerpunkt. Die Bilder von den jährlichen Naziaufmärschen im bulgarischen Sofia, in Ungarns Hauptstadt Budapest und im lettischen Riga ähnelten sich. So seien dort Fackeln, Fahnen, faschistische Symbole ebenso zu sehen wie historische Uniformen der Wehrmacht oder der Waffen-SS. »Besonders in einigen postsozialistischen Staaten Ost- und Südosteuropas haben sich seit den 1990er Jahren geschichtsrevisionistische und NS-verherrlichende Veranstaltungen etabliert, an denen sich ­Nazis aus ganz Europa beteiligen. Dabei ist es nicht nur die militante extreme Rechte, die versucht, die Geschichte umzudeuten«, warnt Kremers. Eine der »treibenden Kräfte des Geschichtsrevisionismus in Europa« sei auch die ungarische Regierung, die 2019 gemeinsam mit den baltischen Staaten eine Resolution ins EU-Parlament eingebracht habe, in der der Sowjetunion eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gegeben wurde.

Geschichtsrevisionistische Umschreibung finde auch in konservativen, liberalen und grünen Parteien in Europa Anklang, heißt es weiter. Diese Entwicklung habe in der Einführung eines europaweiten Gedenktages für die ­Opfer aller »totalitären Regime« gegipfelt. Die »Gleichsetzung von Täterinnen, Tätern und Opfern, von Faschismus und Kommunismus führt dazu, dass sich die Staaten, die mit dem faschistischen Deutschland kollaborierten, nicht mit dem eigenen Nationalismus, Antisemitismus, Antiziganismus und der Beteiligung von Kollaborateurinnen und Kollaborateuren aus ihren Ländern am NS-Massenmord auseinandersetzen müssen«, warnt Kremer.

Die Redaktion der Lotta setzt bei dem Thema auf den ebenfalls für junge Welt tätigen Autor Jörg Kronauer und auf Johannes Hartwig, die die Bedeutung »geschichtsrevisionistischer Aufmärsche für die extreme Rechte in Europa« skizzieren. Einen genaueren Blick auf den jährlichen Fackelmarsch zu Ehren des bulgarischen Faschistenführers Christo Lukow wirft Lara Schultz. Tobias Hoff beleuchtet das Gedenken an die Waffen-SS und deren ungarische Verbündete am »Tag der Ehre« in Budapest. Markus Tervooren, Geschäftsführer des Berliner Landesverbandes der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), befasst sich mit dem Gedenkmarsch zur Ehrung der lettischen Waffen-SS in Riga. Ein Interview mit der deutsch-ungarischen Kulturwissenschaftlerin Magdalena Marsovszky zum Geschichtsrevisionismus in der ungarischen Gesellschaft und ein weiteres Gespräch mit der Kampagne »NS-Verherrlichung stoppen« der Antifa Sofia und Antifaschistinnen und Antifaschisten aus Budapest runden den Schwerpunkt ab.

Darüber hinaus finden sich in dem neuen Heft Beiträge zur Kriminalisierung von Seenotrettern, zum Prozess gegen den extrem rechten früheren Bundeswehr-Soldaten Franco Albrecht, ein Artikel über den umtriebigen hessischen AfD-Funktionär Carsten Härle sowie den aktuellen Zustand der AfD in Rheinland-Pfalz. Neben einer Reihe von Rezensionen antifaschistischer Neuerscheinungen dokumentiert die Redaktion wie üblich die Aktivitäten der extremen Rechten und beleuchtet mehrere militante Organisationen der Faschisten, die in der Bundesrepublik ihr Unwesen treiben.