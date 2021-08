Wohnungen für Reiche

Berlinda van Dam/imago images/Hollandse Hoogte In Amsterdams Innenstadt können Niedriglohnbezieher schneller vor die Tür gesetzt werden

In den Niederlanden warten Menschen mit geringem Einkommen immer länger auf eine Sozialwohnung. Wer sich in Amsterdam auf die Warteliste setzen lässt, wartet laut Mietrechner des öffentlich-rechtlichen Portals NOS.nl bis zum Einzug im Schnitt 13 Jahre und zehn Monate.

Je nach Schätzung fehlen landesweit zwischen 280.000 und 330.000 Wohnungen. Die Zahl der Wohnungslosen hat sich in der letzten Dekade verdoppelt. Ökonomen der niederländischen Bank ABN Amro rechneten aus, dass in den nächsten zehn Jahren eine Million Wohnungen gebaut werden müssen, um den Bedarf zu decken, berichtete die Financial Times (FT) am Sonntag in ihrer Onlineausgabe. Die Beraterfirma Oxford Economics stufe die Niederlande inzwischen als den riskantesten Wohnungsmarkt aller entwickelten Volkswirtschaften ein.

Wer es zu ein wenig Wohlstand gebracht hatte, kaufte früher ein Haus oder eine Wohnung. Heutzutage ist das ein Privileg der Reichen. »Die Preise für Bestandsimmobilien in den Niederlanden stiegen seit Anfang des Jahres bis Juni um 14,6 Prozent – der höchste Wert seit zwei Jahrzehnten und einer der höchsten in der EU«, berichtete die FT. Die Niedrigzinspolitik, die von der Europäischen Zentralbank seit nunmehr sieben Jahren verfolgt wird, habe einen erheblichen Anteil daran.

Hinzu kommt, dass die Regierung in Den Haag den Mieterschutz praktisch entkernt hat und es Vermietern deutlich leichter fällt Altmieter rauszuwerfen. Und natürlich ist auch die riesige Zahl an Ferienwohnungen ein großes Problem. 2019 wurden 21.000 Wohnungen in Amsterdam über das Portal Airbnb angeboten und waren damit für Dauermieter praktisch nicht mehr verfügbar, berichtete die Tageszeitung Het Parool im Februar 2020.

Für eine Eigentumswohnung mit 40 Quadratmetern am Rande der Innenstadt sind rund 350.000 Euro inzwischen normal. Selbst im wenig schicken Hochhausviertel Bijlmermeer kostet eine 62 Quadratmeter große Zweiraumwohnung noch 225.000 Euro.

Die Stadt versprach, die Zahl der Sozialwohnungen jedes Jahr um 750 zu erhöhen. Aber sogar dieses lächerliche Versprechen hält Amsterdam nicht. »Wohnungsbaugesellschaften bauen eine Rekordanzahl an neuen Häusern, aber durch Verkauf, Liberalisierung und Abriss von sozialen Mietwohnungen sank die Zahl der bezahlbaren Mietwohnungen – entgegen aller Absprachen«, berichtete Het Parool am 2. August.

Wer in Amsterdam keine Wohnung findet, die zur Geldbörse passt, mag nolens volens an einen Umzug ins Umland denken. Aber auch dort ist die Wohnungsnot längst angekommen. In der Gemeinde Zaandam, 13 Bahnminuten von Amsterdam entfernt, will Accres Real Estate in der Peperstraat billigen Wohnraum abreißen und statt dessen 530 neue Wohnungen bauen. Ein Drittel davon sollen Sozialwohnungen werden. Der Plan hat den Segen der Stadtverwaltung, die aus der in die Jahre gekommenen Peperstraat »einen schönen und benutzerfreundlichen Eingang zum Zentrum« machen will, wie sie den Mietern in einem Brief vom 8. Juli erneut mitteilte.

Für die hochtrabenden Pläne müssen jedoch 122 Haushalte weichen. 6.500 Euro Auszugsprämie habe man ihr angeboten, erzählte eine Frau der FT. Am 9. Juli zogen die Mieter vor das Rathaus, wo sich der Stadtrat zur letzten Sitzung vor der Sommerpause traf. »Wir sind überglücklich an diesem Ort. Wo sollen wir um Himmels willen demnächst hin?« sorgte sich die 80 Jahre alte Helen van Eijk beim Regionalsender Hart van Nederland. »Wir haben alles renoviert, um hier gut alt werden zu können.«

Helen van Eijk glaubt nicht, dass sie in diesen Zeiten woanders eine bezahlbare Bleibe findet. Eine der 144 Wohnungen in der Seniorenresidenz »Burano«, die Ende 2021 in der Nähe des Bahnhofs fertiggestellt sein soll, wird sie sich wohl nicht leisten können. Die billigste Wohnung kostet 1.090 Euro, die teuerste 1.640 Euro im Monat. Plus Nebenkosten. Seit Ende März können sich Interessenten auf eine Wohnung bewerben. Bis jetzt sollen erst zwei der Luxusbuden vermietet worden sein, berichtete das Noordhollands Dagblad am Montag.