»Der Senat will das Ausmaß verschleiern«

imago images/Jannis Große Demonstration in Hamburg unter dem Motto »Leave no one behind« (7.5.2020)

Seit Jahren fragt Ihre Fraktion regelmäßig nach Suiziden und Suizidversuchen von Geflüchteten, die in Hamburger Unterkünften leben. Mit welchem Ergebnis?

Von April 2014 bis Ende 2017 waren es den Angaben zufolge insgesamt 69 Versuche und zwei Suizide. 2018 gab der Senat 34 Suizidversuche an, und 2019 waren es 30. Suizide wurden keine mehr genannt. Vergleicht man das mit den jetzt über die Polizeieinsätze bekanntgewordenen mindestens 56 Suizidversuchen für das Jahr 2020, ist eine deutliche Steigerung zu erkennen. Zu den Suiziden können leider keine Aussagen gemacht werden, weil deren Anzahl nicht genannt wird.

Seit dem Jahr 2020 beruft sich der Senat bei seinen Antworten auf die Datenschutzgrundverordnung und gibt laut Ihrer Fraktion nur unvollständige Daten heraus. Wie wird das genau begründet?

Der Senat zieht sich darauf zurück, dass bei allen Angaben, bei denen weniger als vier Personen genannt werden, die Personen identifizierbar sein könnten und daher personenbezogene Daten vorlägen. Darüber hinaus seien es Sozial- und Gesundheitsdaten. Ich kann bei immer noch ca. 28.000 öffentlich untergebrachten Menschen allerdings nicht nachvollziehen, wie da Personen identifizierbar sein sollen. Wenn ich nun die Angaben zu Polizeieinsätze im Rahmen der Selbsttötungsversuche lese, dann ist das nach Ort, Datum und Uhrzeit genauestens aufgelistet. Das müsste nach der Logik des Senats ja eigentlich auch unter den Datenschutz fallen. Daher habe ich den Eindruck, dass der Senat den Datenschutz nur vorschiebt.

Sie gehen von 56 Suizidversuchen aus, der Senat von weniger als zwölf. Wie erklären Sie die Diskrepanz?

Ich gehe sogar von mehr als 56 Suizidversuchen aus, weil uns gar nicht alle Unterkünfte genannt wurden. Wie es zu der Diskrepanz kommt, kann eigentlich nur der Senat beantworten. Deshalb habe ich in einer weiteren Anfrage nachgehakt. Meine Vermutung ist, dass sich der Senat entweder nicht die Mühe gemacht hat, die Zahlen für die Beantwortung herauszufinden, oder aber er sie gar nicht nennen wollte, um das Ausmaß der Suizidversuche zu verschleiern.

Was sind Ihre Forderungen, damit es zu weniger Suiziden und Suizidversuchen unter Geflüchteten kommt?

Es ist bekannt, dass viele Geflüchtete aufgrund von Kriegserfahrungen und Entwurzelung unter Traumatisierungen und Depressionen leiden. Nur findet das von der Ankunft in Hamburg an zu wenig Berücksichtigung. Wir brauchen bereits im Ankunftszentrum eine sorgfältige Identifizierung von Schutzbedarfen. Die psychosoziale Versorgung muss deutlich ausgebaut werden. Da es an Therapeuten fehlt, gehört dazu auch, dass Hamburg niederschwellige Beratungsangebote von Migrantinnen und Migranten für Geflüchtete in deren Herkunftssprache besser finanziert.

Hinzu kommt, dass hier in Deutschland die Belastungen nicht aufhören. Geflüchtete müssen jahrelang in Unterkünften auf beengtem Raum ohne Rückzugsmöglichkeit leben. Hamburg muss entschieden mehr Angebote für vordringlich Wohnungssuchende schaffen. Und schließlich ist es unvorstellbar belastend, über lange Zeit in unsicherem Aufenthaltsstatus verharren zu müssen oder gar von Abschiebung bedroht zu sein. Zwar ist vieles auf Bundesebene geregelt, aber es gibt Ermessensspielräume. Hamburg macht davon kaum Gebrauch. Hier fordere ich den Senat auf, seine Spielräume für eine humanere Aufenthaltspolitik zu nutzen.

Gibt es Unterstützung aus anderen Fraktionen für Ihre Forderungen?

Nein. Wir als Linksfraktion stehen auf parlamentarischer Ebene mit unseren Forderungen allein da. Allerdings haben wir großen Rückhalt aus den Flüchtlingsinitiativen.

Findet auch aktiver Protest von Geflüchteten selbst, antirassistischen Initiativen oder Wohlfahrtsverbänden statt?

Ja, es gibt verschiedene Initiativen, die regelmäßig zu Kundgebungen vor der Zentralen Erstaufnahme oder der Innenbehörde aufrufen. Aktiv sind hier unter anderem das Bündnis »Solidarische Stadt«, die »Seebrücke« und der Flüchtlingsrat Hamburg.