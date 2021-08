Impfschutz für Flüchtlinge

AP Photo

Bangladesch hat damit begonnen, erste Flüchtlinge der muslimischen Rohingya-Minderheit aus dem benachbarten Myanmar gegen Corona impfen zu lassen. Bis Donnerstag sollen 48.600 über 55 Jahre alte Personen Impfungen erhalten, sagte ein Mitarbeiter der für Flüchtlinge zuständigen Behörde, Abu Toha Bhuiyan, der dpa am Dienstag. Später sollen mehr Geflüchtete immunisiert werden, wenn mehr Dosen vorhanden seien. In überfüllten Camps in dem südasiatischen Land leben mehr als eine Million muslimische Rohingyas aus Myanmar. (dpa/jW)