UNO konstatiert Kriegsverbrechen

Michael Kappeler/dpa In einem Abschiebeflieger von Leipzig nach Kabul (Juli 2019)

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hat die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan zu einem Ende ihrer Angriffe auf Städte aufgefordert. Berichte aus den Regionen legten nahe, dass Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit begangen wurden, teilte Bachelet am Dienstag in Genf mit. Alle Teilnehmer des Konflikts müssten weiteres Blutvergießen stoppen. Alle Staaten, die Einfluss auf die Parteien haben, müssten sich dafür einsetzen, dass die Kämpfe beendet werden.

Seit dem 9. Juli seien in vier Städten, darunter Kundus, mindestens 183 Zivilisten ums Leben gekommen und fast 1.200 verletzt worden, so Bachelet. Die wahren Zahlen seien wahrscheinlich deutlich höher. Seit Beginn der Taliban-Offensive im Mai seien mindestens 241.000 Menschen durch Kämpfe vertrieben worden. Aus Gebieten, die die Taliban eingenommen hätten, würden Massenhinrichtungen gemeldet sowie Angriffe auf Regierungsvertreter und ihre Familien, erklärte die Menschenrechtskommissarin. Schulen, Kliniken und Wohnhäuser würden zerstört und Antipersonenminen ausgelegt. Die Vereinten Nationen haben demnach auch Berichte erhalten, dass gegen afghanische Soldaten schwere Menschenrechtsverbrechen begangen wurden, obwohl zugesagt worden war, sie zu verschonen, wenn sie sich ergeben.

Ein breites Bündnis von 26 Nichtregierungsorganisationen hat einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan gefordert. In dem am Dienstag veröffentlichten Aufruf heißt es: »Auch Deutschland darf die Augen vor der sich immer weiter verschlechternden Lage in Afghanistan nicht verschließen und muss alle Abschiebungen einstellen«, wird im Aufruf der Organisationen Amnesty International und Pro Asyl, von Sozialverbänden wie Diakonie und Caritas, Verbänden von Juristinnen und Juristen sowie Hilfsorganisationen wie »Brot für die Welt«, Misereor und Medico International gefordert. »Jede Abschiebung nach Afghanistan verstößt aktuell gegen das Völkerrecht«, erklärte der Generalsekretär der deutschen Sektion von Amnesty International, Markus Beeko. (dpa/AFP/jW)