Signale auf Streik

Julian Stratenschulte/dpa Mit Absicht: Organisierte Ruhephase der Belegschaft – die Räder stehen still

Es ist ein klares Votum: Streik. Mehr als 95 Prozent derjenigen Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), die an der Urabstimmung teilnahmen, sind konfliktbereit, wollen in den Arbeitskampf ziehen. Der Gegner: die Deutsche Bahn (DB). So das Auszählungsresultat, das am Dienstag in der Frankfurter Gewerkschaftszentrale vorgestellt wurde. »Ein Ergebnis, das unsere Erwartungen sogar noch übertroffen hat«, sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky während der Pressekonferenz.

Es sollte bereits am Dienstag abend losgehen – zunächst mit dem Stillstand des Güterverkehrs. Ein bundesweiter Streik im Personenverkehr und in den Betrieben der Bahninfrastruktur folgt: Laut GDL von Mittwoch morgen zwei Uhr bis Freitag morgen zwei Uhr, 48 Stunden also. Eine Art Warm up. Aber: »Gemessen an der Stimmung in der Belegschaft könnte der Streik gar nicht lange genug dauern«, so Weselsky.

Die Atmosphäre ist längst aufgeheizt. »Die GDL-Spitze eskaliert zur Unzeit und macht den Aufschwung zunichte«, behauptete DB-Personalvorstand Martin Seiler am Dienstag in einer Pressemitteilung. Im Vorfeld hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die »Sozialpartner« zur »Mäßigung« aufgerufen – und meinte die GDL. Ein Appell, der ungehört blieb. Zu Recht. »Hier gilt die Tarifautonomie, und die Politik sollte sich nur einmischen, wenn es nicht mehr anders geht«, sagte Uwe Schummer, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, am Dienstag gegenüber jW.

Worum geht’s im Tarifclinch? Die Lokführergewerkschaft will ein Entgeltplus von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten durchsetzen. Ferner eine Coronaprämie von 600 Euro im Jahr 2021. Eine Nullrunde werde nicht akzeptiert, betonte die GDL. Und nicht zuletzt sei »die Fortsetzung der betrieblichen Altersversorgung unabdingbar«. Weselsky und seine Mitstreiter orientieren sich dabei am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Und die Gegenseite? Für die DB gilt der »Notlagentarifvertrag« der Flughäfen als Blaupause. Ein Vertragswerk mit Nullrunde und einer Laufzeit von 40 Monaten. Unverhandelbar, befand die GDL. Deshalb der Abbruch der Tarifgespräche Ende Juni und die Mobilisierung zum Kräftemessen. »Die Eisenbahner sind wütend auf einen Arbeitgeber, der ihnen eine Minusrunde verordnet«, stellte Weselsky klar. Führungskräfte im Homeoffice bekämen hingegen »die Taschen mit Boni gefüllt«. Nur: Auch ein Tarifabschluss nach Maßgabe der GDL würde für Beschäftigte unter dem Strich einen Reallohnverlust bedeuten.

Es geht ferner um das »Tarifeinheitsgesetz«. Danach gelten in einem Betrieb die Vertragsabschlüsse der mitgliederstärksten Gewerkschaft. Und das sind bei der DB in der Mehrzahl jene der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Bis Ende 2020 koexistierten per Sonderregelung Tarifverträge beider Gewerkschaften in den DB-Betrieben. Nun sieht sich die GDL in ihrer Existenz gefährdet, demonstriert sprichwörtlich Macht, mittels Streikaktionen etwa.

Wenig überraschend: Gegenwind kommt für die Streikenden auch von Wirtschaftsliberalen. »Jetzt die Schiene lahmzulegen, nachdem monatelang wenig fuhr, ist ein Tiefschlag«, meinte Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, am Dienstag auf jW-Anfrage. Eine Prognose zur Dauer des Ausstands wollte die GDL gegenüber jW nicht abgeben – nur soviel: »Es gibt keine Limitierung von Streiks.«