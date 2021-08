Too big to sail

Lucy Nicholson / Reuters Vermessung der Ozeane: Drei Reederei-Allianzen haben sich den Weltmarkt zu eigen gemacht

Nachdem US-Präsident Joseph Biden vor wenigen Wochen die »Federal Maritime Commission« (FMC) als nationale Regulierungsbehörde beauftragt hatte, das Gebaren der Linienreedereien unter die Lupe zu nehmen, hat die FMC jetzt einigen großen Wettbewerbern ein paar unbequeme Fragen gestellt. Das berichtete zu Monatsanfang der Onlinedienst Maritime Executive.

Die FMC hatte früher schon wiederholt mutmaßliche Kartellverstöße von Reedereien untersucht, in Einzelfällen auch Bußgelder verhängt. Anlass des jüngsten Vorgehens sind die seit Monaten global drastisch steigenden Frachtraten, die den großen Reedereien fast schon serienmäßige Gewinnsteigerungen bescheren: Seit der pandemiebedingten Handelsdelle Anfang 2020 nehmen Transportvolumina rasant zu, was in Verbindung mit Kapazitätsproblemen und schwankenden Treibstoffpreisen die Tarife steigen lässt.

Konkret wirft die FMC einigen Großreedereien nun vor, diese Entwicklung zum Schaden der Verlader auszunutzen, also durch ihr Verhalten inneramerikanische Logistikprozesse ungerechtfertigt zu verteuern. Zwar stützt sich das aktuelle Vorgehen nur auf Beschwerden einiger kleinerer Unternehmen, etwa eines Möbelfabrikanten aus Pennsylvania. Von einer generellen Kritik an Frachtraten oder eventuellen Kartellabsprachen ist derzeit noch nicht die Rede. Tatsache ist aber, dass die FMC bereits seit Ende 2020 die Praktiken der Reedereiallianzen genauer prüft.

Ein Rückblick: Seit sich vor mehr als einem Jahrhundert weltumspannende Seefrachtmärkte entwickelten, haben deren agierende Reedereien Kartelle, sogenannte Linienkonferenzen, gebildet. Für jeweils definierte Fahrtgebiete – etwa Ostasien–Nordwesteuropa – vereinbarten sie unter sich Frachttarife, Kapazitäten, Frequenzen und weitere Bedingungen für angebotene Linienverkehre. 1974 versuchte die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD), mit einem Verhaltenskodex für Linienkonferenzen die Basis zu legen für ein faires globales Miteinander: Der Kodex schrieb unter anderem vor, dass sich Reeder des Ausgangs- und des Ziellandes bestimmter Seefrachten deren Transport zu je 40 Prozent teilen und 20 Prozent Reedereien aus anderen Ländern überlassen sollten – das hätte eine enorme Stärkung der »Drittweltstaaten« bedeutet. Schon bei Inkrafttreten des Kodex zeigte sich aber deutlich, dass Fairness die Handelsnationen der sogenannten ersten Welt nicht interessiert: Bis heute haben laut UNCTAD erst 76 Nationen den Kodex ratifiziert, die USA zählen ebensowenig dazu wie die großen Schiffahrtsnationen Europas – nur zehn EU-Staaten haben unterzeichnet, Deutschland fehlt ebenfalls. Und während die USA die Linienkonferenzen alsbald soweit regulierten, dass sie für US-Verkehre kaum mehr Bedeutung hatten, vereinbarten die EG-Staaten schon 1989, Teile des Kodex wie die Ladungsaufteilung kurzerhand nicht anzuwenden.

Vor diesem Hintergrund verloren Linienkonferenzen an Bedeutung, dafür entwickelten sich seit Beginn des Jahrtausends in der Containerschiffahrt die sogenannten Allianzen: Zusammenschlüsse einzelner Reedereien, die fahrtgebietsübergreifend und logistisch enger kooperieren als die Konferenzen – allerdings nicht bei den Frachtraten. Obwohl das durchaus kartellähnlich funktioniert, genießen die Allianzen etwa in der EU eine Ausnahmeregelung namens »Gruppenfreistellung«, die unter anderem begründet wird mit den hohen Investitionen, die ein Liniendienstangebot erfordere.

Derzeit agieren weltweit drei Allianzen: Dänemarks Mærsk und MSC (Schweiz) bestreiten mit ihrem Bündnis »2 M« rund 33,27 Prozent (8,29 Millionen Zwanzig-Fuß-Standardcontainer, TEU) der globalen Transportkapazität. Die »Ocean ­Alliance« der französischen Reederei CMA CGM mit Chinas Cosco und Taiwans Evergreen erreichen mit 7,38 Millionen TEU einen Anteil von 29,62 Prozent. Und »The Alliance« von Deutschlands Hapag-Lloyd, Taiwans Yang Ming, Japans Reedereiverbund »Ocean Network Express« (ONE) und Koreas »Hyundai Merchant Marine« (HMM) kommt mit 4,86 Millionen TEU auf 19,48 Prozent der Weltkapazität.

In den USA sieht sich die FMC nicht nur unter Druck vom Präsidenten. Auch Verlader und Häfen fordern behördliches Vorgehen: Die Reeder würden nicht nur Frachtraten immer weiter anheben, sondern auch Zusatzkosten etwa für Lagerung oder Lieferung erheben, was, so der Vorwurf, eigentlich mit den Frachtraten abgedeckt sein sollte. Die Chancen der USA, Druck auszuüben, dürften indes begrenzt sein, denn sie haben keine eigenen Containerreedereien nennenswerter Größe.