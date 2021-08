Beratungen im Krisenmodus

imago images/NurPhoto Zerstört vom Hochwasser: Eine Bushaltestelle im nordrhein-westfälischen Stolberg (28.7.2021)

Vor den Beratungen der Länderregierungschefs zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie hat sich die CDU gegen einen erneuten »Lockdown« ausgesprochen. »Wir wollen keine Schließungen, sondern wir wollen Sicherheit durch mehr impfen und noch mehr testen«, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag in Berlin nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. Das Impftempo müsse erhöht und das Testen in Innenräumen ausgeweitet werden. Es sei klar: »Geimpfte haben Vorteile. Und jemand, der geimpft ist, darf keine Nachteile haben, weil andere Menschen aus verschiedenen Gründen keine Lust haben, sich impfen zu lassen.« Zugleich betonte Ziemiak, dass in der aktuellen Situation, in der sich jeder impfen lassen könne, die Tests ab Oktober selbst bezahlt werden müssten. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet sprach sich in der Sitzung des Parteipräsidiums nach dpa-Informationen für ein »besonnenes, aber entschlossenes Handeln« aus. Von den Beratungen müsse ein »großer und geschlossener Impfappell« ausgehen, wurde der Unionskanzlerkandidat zitiert.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Montag morgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 23,1 registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Vor einer Woche hatte der Wert bei 17,8 gelegen. Vollständig geimpft sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums nun knapp 45,6 Millionen Menschen oder 54,8 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Ein weiteres Thema der Beratungen am Dienstag ist die Flutkatastrophe. Bund und Länder streben nach einem ersten Beschlussentwurf an, die dezentrale Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall zu verbessern. Dazu gehöre insbesondere das Sirenenförderprogramm des Bundes, mit dem den Ländern bis 2023 insgesamt bis zu 88 Millionen Euro für die Ertüchtigung und Errichtung von Sirenen zur Verfügung gestellt werden, heißt es in dem Papier, das der dpa am Montag vorlag. Weiter heißt es in dem Entwurf: »Zusätzlich soll das Cell-Broadcasting-System eingeführt werden, mit dem künftig auch die Warnung der Bevölkerung mit Textnachrichten auf Mobiltelefonen ermöglicht wird.« Beim Cell Broadcasting wird ähnlich wie bei einer SMS eine Nachricht an Handynutzer verschickt – und zwar an alle Empfänger, die sich zu dem Zeitpunkt in der betreffenden Funkzelle aufhalten. (dpa/jW)