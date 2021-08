Der Opfer gedenken

imago images/Kyodo News

Die japanische Stadt Nagasaki hat am Montag der Opfer der Zerstörung der Stadt durch eine US-Atombombe vor 76 Jahren gedacht. Überlebende und einige ausländische Würdenträger verrichteten um 11.02 Uhr Ortszeit (4.02 Uhr MESZ) ein stilles Gebet. Zu diesem Zeitpunkt wurde 1945 die zweite – und bislang letzte – Atombombe in Kriegszeiten abgeworfen. Die US-Armee hatte am 6. August 1945 eine erste über Hiroshima abgeworfen, die bis zu 140.000 Menschen tötete. Drei Tage später folgte der Angriff auf Nagasaki. Dabei wurden bis zu 80.000 Menschen getötet. (AFP/jW)