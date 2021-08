Indigene klagen an

imago images/snapshot Protest wird lauter: Demonstration in Berlin (12.10.2019)

Während der Klimaschutz selbst in konservativen Parteien medienwirksam diskutiert wird, werden viele Menschen nicht geschützt, die bis heute im Einklang mit der Natur leben und Wissen über die Ökosysteme bewahren. Es ist die sogenannte Entwicklung – Wachstum, Hunger nach Ressourcen, entfesselter Rohstoffabbau –, die Territorien indigener Völker vernichtet, die Natur zerstört und den Klimawandel vorantreibt. Ob Ölförderung im ecuadorianischen Regenwald oder im Nigerdelta, Kohleabbau in Kolumbien, Kobaltgewinnung im Kongo oder Fracking in Argentinien: Die Liste der Umweltverbrechen ist lang. Leidtragend sind insbesondere indigene Gemeinschaften, die gnadenlos aus ihrer Heimat vertrieben werden. Insgesamt handelt es sich um 370 Millionen Menschen in 5.000 verschiedenen Kulturen, die 4.000 von weltweit 7.000 Sprachen sprechen. Sie machen fünf Prozent der Weltbevölkerung aus und schützen 80 Prozent der globalen Biodiversität. Dennoch wird ihre Stimme bis heute nicht gehört.

In Berlin – der Stadt, in der 1884/85 mit der sogenannten Kongokonferenz der Grundstein für die Aufteilung Afrikas in Kolonien gelegt wurde – veranstaltete am späten Montag nachmittag ein Verbund aus dem Bündnis »Ökozidgesetz« und der Organisation »Glokal« eine Demonstration zum Internationalen Tag der indigenen Völker. Der Kampf für fundamentale Rechte dieser Menschen ist international, am selben Tag fanden weltweit Proteste statt, besonders große im von einem Faschisten regierten Brasilien. Peter Emorinken-Donatus, der Sprecher des Bündnisses »Ökozidgesetz«, sagte am Montag gegenüber junge Welt, der Klimawandel werde »asymmetrisch« diskutiert, weil indigene Völker ausgeschlossen würden. Es sei Zeit, den »Eurozentrismus« endlich zur Seite zu legen. »Ökozidgesetz« fordert, dass Umweltverbrechen strafrechtlich verfolgt werden. Dafür müsse der Ökozid, also die bewusste Zerstörung von natürlichen Gemeingütern, durch die Änderung des Römischen Statuts als 5. Völkerrechtsverbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag geahndet werden.

An die schon 2007 ratifizierte UN-Konvention zum Mitbestimmungsrecht indigener Völker hat sich die Bundesregierung laut Israel Kaunatjike, Bildungsreferent und Herero-Aktivist, bei den Reparationsverhandlungen mit der namibischen Regierung nicht gehalten. »Die sogenannten Verhandlungen« hätten ohne die vom Genozid betroffenen Völker Herero und Nama stattgefunden. »Die Ergebnisse der Verhandlungen sind eine Beleidigung, wir waren nicht eingeladen«, sagte Kaunatjike am Montag im jW-Gespräch.

Die chilenische Mapuche-Angehörige Llanquiray Painemal, auch Sprecherin der Berliner Demonstration, forderte gegenüber jW, endlich ein weitgehend unbekanntes deutsches Kolonialverbrechen zur Sprache zu bringen. Die Geschichte der bis heute im Widerstand lebenden Mapuche sei nämlich untrennbar mit der hiesigen Geschichte verflochten. Ende des 19. Jahrhunderts waren deutsche Siedler nach Chile ausgewandert und hatten Mapuche-Gebiet »geschenkt bekommen«, um dort die »Entwicklung voranzutreiben«. Bis heute leben die Nachfahren besagter Siedler dort, haben niemals Reparationen gezahlt und verweigern die von Mapuche-Organisationen geforderte Rückgabe der Ländereien. Painemal sagte gegenüber jW, Indigene seien nicht per se gegen Entwicklung. Aber sie wollten »selbst entscheiden, welche Art von ›Entwicklung‹ sie auf ihrem Land dulden wollen«.