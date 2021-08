London ändert Corona-App wegen zu hoher Quarantänezahlen

Jessica Taylor/UK Parliament via AP Was nicht passt, wird passend gemacht: Der neue britische Gesundheitsminister Sajid Javid im Parlament in London (12.7.21)

London. Um die Anzahl der Beschäftigten zu senken, die wegen Kontakts mit Coronainfizierten in Quarantäne sind, hat die britische Regierung die Einstellungen der Corona-App ändern lassen. Künftig schlägt die Anwendung nur noch an, wenn es in den vergangenen zwei Tagen einen Coronakontakt gab, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Bisher ging die Suche fünf Tage zurück. Das Ministerium betonte, das Update beeinflusse weder die Empfindlichkeit der App noch ändere es die Risikoschwelle.

Zuletzt waren wöchentlich Hunderttausende in England und Wales aufgefordert worden, sich wegen engen Kontakts mit Menschen, die später positiv auf das Virus getestet wurden, in Selbstisolation zu begeben. Die Regelung hatte schwere Auswirkungen auf die Wirtschaft: Pubs und Gaststätten blieben geschlossen, Lebensmittelregale leer, Bahnen und Busse blieben stehen. »Dieses Update der App wird dazu beitragen, dass wir die richtige Balance finden«, sagte Gesundheitsminister Sajid Javid.

Der frühere Finanzminister, der vor wenigen Wochen das Amt von Matthew Hancock übernommen hat, gilt als Gegner strikter Coronamaßnahmen. Zuletzt sorgte er mit einem Tweet für Empörung. Darin hatte er die Menschen zum Impfen aufgefordert, »denn wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben, anstatt vor ihm zu kuschen«. Dazu schrieb die oppositionelle Labour-Abgeordnete Yvette Cooper: »129.000 Menschen, die gestorben sind, haben nicht gekuscht, sie haben um ihr Leben gekämpft.«

Wirtschaftsvertreter und konservative Politiker begrüßten die Änderungen. Der Sender Sky News berichtete dagegen unter Berufung auf Regierungsbeamte, die App habe in den ersten drei Juli-Wochen dazu beigetragen, mehr als 50.000 Neuinfektionen und 1.600 Krankenhauseinweisungen zu vermeiden. (dpa/AFP/jW)