Die Masse macht’s

imago images/Sven Simon Mit dem letzten Paddelschlag: Ronald Rauhe (vorn, 2. v. l.)

Wie schön, dass Ronald ­Rauhe am Wochenende im pinkfarbenen »K 4« gemeinsam mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher und Max Lemke der Olympiasieg gelang. So krönte »Mister Kanu« bei seinen fünften Spielen mit dem letzten Paddelschlag seine Karriere und durfte zum Abschluss am Sonntag die schwarz-rot-goldene Flagge ins Stadion tragen. Mit ihrem Triumph bescherten die Kanuten »Team Deutschland« in Tokio die insgesamt zehnte Goldmedaille, außerdem schlagen nach 339 Entscheidungen elf silberne und 16 bronzene Plaketten zu Buche. Ernüchternd. Weniger Edelmetall gab es noch nie seit der »Wende«. Nur 37mal gelang der Sprung aufs Podest, was Rang neun im Nationenranking bedeutet. Gemessen an Rio 2016 mit 42 Medaillen (17 Gold, zehn Silber, 15 Bronze) und Rang fünf ging etliches Terrain verloren. Die USA, China, Japan, Großbritannien, Russland und Australien sind uneinholbar voraus.

Einzig das Dressur- und das Vielseitigkeitsreiten blieben deutsche Domänen. In den Kernsportarten Turnen, Schwimmen und der Leichtathletik blinkte es nur sechsmal, vor allem dank des Schwimmpaares Sarah Köhler und Florian Wellbrock und Weitspringerin Malaika Mihambo. Wo vormals Ruderer, Kanuten, Bahnradsportler oder Fechter reihenweise absahnten, geht es heute mager zu. Der schleichende Abstieg wurde oft überspielt, weil andere regelmäßig »einsprangen« wie jetzt die Slalomkanuten mit vier Medaillen oder Judoka, Ringer und Segler mit jeweils drei. Hinzu kommen regelmäßig positive Überraschungen wie diesmal Diskuswerferin Kristin Pudenz, Geher Jonathan Hilbert oder Barren-As Lukas Dauser mit unerwarteten zweiten Plätzen. Ihnen stehen das Fiasko von Speerwurffavorit Johannes Vetter und das Drama um die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu gegenüber, deren Pferd die olympische Bühne für tierischen Protest nutzte.

Der bundesdeutsche Spitzensport verfügt über keine Medaillengaranten mehr. Diese Schwäche wird von einem Förderprinzip kaschiert, das ans Lotto erinnert, wo Erfolgschancen steigen, je mehr Scheine gespielt und je mehr Kreuze gemacht werden. Als eine Art überlange Tipreihe werden sämtliche olympische Sportarten unterstützt, so dass es in der Addition immer irgendwie reicht. In Tokio trugen Akteure aus immerhin 16 Sportarten ihr Scherflein zu den Erfolgen bei.

Der vormalige Bundesinnen- und damit Sportminister Thomas de Maiziére hatte in seiner Ära ein Drittel mehr Medaillen fürs staatliche Geld verlangt und dafür eine Leistungssportreform initiiert. Davon ist keine Rede mehr. Sein Nachfolger Horst Seehofer schraubte den Bundesetat auf knapp 300 Millionen Euro hoch und verband damit keinerlei näher definierte Erwartungen. Unter solchen Umständen wäre fast jede olympische Bilanz als Erfolg zu verkaufen. Gut möglich, dass die Leine zukünftig etwas gestrafft wird. Nach der Bundestagswahl wird der Ministerposten ebenso neu besetzt wie der Sportausschuss des Parlaments, dessen langjährige Vorsitzende Dagmar Freitag nicht mehr antritt. Mit vorgezogenen Neuwahlen im Dezember wäre zudem der Weg für ein neues Präsidium im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nach acht Jahren unter Alfons Hörmann frei. Frischer Wind von allen Seiten.

Apropos. Schwer aufatmen wird nach Erlöschen des olympischen Feuers das Internationale Olympische Komitee. Sportler, Betreuer und Offizielle werden Tokio verlassen, die angespannte Coronasituation vor Ort bleibt. Wenn auch als »Fernsehspiele«, haben die Sommerspiele 2020 mit einem Jahr Verzögerung inmitten einer Pandemie tatsächlich stattgefunden – getreu dem Motto des damaligen Präsidenten Avery Brundage nach dem Attentat bei den Sommerspielen 1972 in München. Egal, was ist und wie die Begleitumstände aussehen: »The Games must go on!« Oder in freier französischer Übersetzung: Bienvenue 2024 in Paris!