Fests Profil

Alexander Fest wird den Rowohlt-Verlag Ende ­Januar 2022 verlassen. Das teilten die Holtzbrinck-Buchverlage am Freitag mit. Fest wolle sich künftig neuen Aufgaben widmen, heißt es in der Mitteilung. Der 61jährige war seit 2014 als Editor-at-Large für den Rowohlt-Verlag tätig, den er zuvor zwölf Jahre lang geleitet hatte. Er habe das literarische Profil des Hauses maßgeblich erweitert, heißt es in der Mitteilung. (dpa/jW)