Der Mitbegründer der US-Soul- und Funkband Kool & The Gang, Dennis ­Thomas, ist tot. Der als »Dee Tee« bekannt gewordene Musiker starb am Sonnabend im Alter von 70 Jahren in New Jersey »friedlich im Schlaf«, wie die Band mitteilte. »Er war Altsaxophonist, Flötist, Perkussionist und Zeremonienmeister bei den Shows der Band«, hieß es in einem auf der Facebook-Seite der Gruppe veröffentlichten Statement. Geliebt für seine hippen Klamotten, seine Hüte und sein entspanntes Auftreten, sei er das »Cool Cat« der Band gewesen. (dpa/jW)