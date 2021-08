»Wir waren es nicht«

iPeter Kovalev/mago images/ITAR-TASS Auf der von Gasprom betriebenen Verdichterstation Slawjanskaja bei St. Petersburg, dem Ausgangspunkt der Offshore-Erdgaspipeline Nord Stream 2 (27.7.2021)

Der russische Gaskonzern Gasprom hat Meldungen dementiert, dass der derzeitige Preisanstieg auf dem europäischen Gasmarkt auf gezielten Lieferkürzungen durch die russische Seite beruhe. In einer Reaktion auf einen Beitrag dieser Zeitung vom 6. August erklärte das Unternehmen, die Füllung der Gasspeicher in Europa gehe »nach unserer Kenntnis« planmäßig voran. Allerdings habe dieser Prozess 2021 wegen des kalten Winters erst einen Monat später begonnen als gewöhnlich, so dass niedrigere Füllstände zum jetzigen Zeitpunkt zwangsläufig seien. Gasprom verwies darauf, dass seine Exportlieferungen von Januar bis Juli dieses Jahres um 23,2 Prozent höher gelegen hätten als im Vergleichszeitraum 2020. Mit einem Zuwachs um 42,2 Prozent seien die Lieferungen nach Deutschland fast doppelt so stark gestiegen wie der Durchschnitt.

Den Preisanstieg führt Gasprom auf externe Faktoren zurück: die gestiegene Nachfrage infolge des relativ kalten letzten Winters und das Wiederanspringen der industriellen Produktion nach dem Ende der Shutdowns. Ins Gewicht falle auch die in diesem Jahr höhere Nachfrage nach Gas aus Asien, unter anderem infolge eines erhöhten Strombedarfs für den Betrieb von Klimaanlagen angesichts eines dort überdurchschnittlich heißen und schwülen Sommers, sowie der Umstand, dass Kohle – als Ersatzrohstoff zur Stromerzeugung in Zeiten des Spitzenbedarfs alternativ zum Gas herangezogen – infolge der Klimapolitik der EU nicht länger preisgünstiger sei als Gas. All dies führe dazu, dass der Gaspreis zwangsläufig stärkeren Schwankungen ausgesetzt sei. Gasprom versäumte nicht, in diesem Zusammenhang die »Entstehung zusätzlicher Transportkapazitäten« – gemeint ist Nord Stream 2 – als Mittel zur Stabilisierung des Gasmarkts in Europa darzustellen.

Gasprom bestritt auch Meldungen, wonach es die Transitlieferungen über die ukrainischen Pipelines gezielt reduziere. Aktuell seien alle drei Transportwege für russisches Gas nach Europa ausgelastet: die Ostseepipeline Nord Stream 1 in vollem Umfang und die Jamal-Pipeline durch Belarus und Polen für die ersten drei Quartale; als Folge der hohen Nachfrage in Europa nutze Gasprom auch das ukrainische Leitungsnetz in einem um etwa 15 Prozent höheren Umfang als die vertraglich vereinbarten Mindestmengen.

Inzwischen kam allerdings ein weiterer externer Grund für eine Kürzung der russischen Gaslieferungen nach Europa hinzu. Am Donnerstag war eine Gasverarbeitungsanlage in der Stadt Nowy Urengoi in Westsibirien in Brand geraten. Deshalb wurde die Auslastung der von dort aus gespeisten Jamal-Pipeline auf die Hälfte reduziert. Wann die Lieferungen in vollem Umfang wieder aufgenommen werden können, wurde nicht mitgeteilt.

Die Frage ist, in welchem Umfang solche pragmatischen Darlegungen geeignet sind, die Mühlen der deutschen Justiz und der europäischen Bürokratie zu beeinflussen. Vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht klagt die Nord Stream 2 AG derzeit gegen die Bundesnetzagentur um die Auslegung des Begriffs »fertiggestellt«. Es geht darum, dass mit dem Inkrafttreten der EU-Gasrichtlinie 2019 die Leitungen von einem Lieferanten nur zu maximal 50 Prozent befüllt werden dürfen. Solche alternative Lieferanten zu Gasprom gibt es zwar in Russland nicht, so dass diese Richtlinie de facto eine »Lex Gasprom« ist, die den Betrieb von Nord Stream 2 tendenziell unrentabel machen soll. Ausgenommen wären Leitungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie bereits fertiggestellt waren. Hier argumentiert Gasprom, dass der Großteil der Investitionsmittel 2019 bereits verplant und ausgegeben war; die Netzagentur verweist darauf, dass die Leitung zu diesem Zeitpunkt noch nicht verlegt war – nicht zuletzt wegen der US-Sanktionen und der Verzögerungstaktik der dänischen Regierung. Auch der Gerichtshof der Europäischen Union hatte vor kurzem eine Entscheidung gegen Gasprom getroffen: Er gab einer Beschwerde Polens gegen die Bundesregierung statt. Diese hatte versucht, mit einer Ausnahmeregelung zu ermöglichen, dass die an Nord Stream anschließende Pipeline »OPAL« in ihrer gesamten Kapazität von Gasprom genutzt werden kann. Hieraus wird nun nichts.