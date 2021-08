Großer Hammer, kleine Löhne

Nicolas Armer/dpa

Wie hier in Feuchtwangen haben Beschäftigte der Baubranche am Sonnabend bundesweit für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Anlass sind die aktuellen Tarifverhandlungen für die bundesweit 890.000 Lohnabhängigen in der Bauwirtschaft. Die IG BAU kritisiert, dass die Kollegen des Baugewerbes an den trotz der Coronapandemie gut laufenden Geschäften ihrer Firmen nicht ausreichend beteiligt werden. Neben einem Wegegeld fordert die IG BAU 5,3 Prozent mehr Lohn sowie eine Anpassung der Osteinkommen an das Westniveau.(dpa/jW)