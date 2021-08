Länder liefern Überschuss zurück

Hannibal Hanschke / Reuters Ladenhüter: Vorübergehende Impfstopps haben der Akzeptanz des Astra-Zeneca-Stoffes einen deutlichen Dämpfer verpasst

Viele Bundesländer wollen offenbar insgesamt mindestens 2,3 Millionen Coronaimpf­dosen zurück an den Bund liefern. 14 Länder planen dies und wollen bis diesen Montag konkrete Angaben an das Bundesgesundheitsministeirum melden, wie die Welt am Sonntag berichtete. An diesem Dienstag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs dann erneut über die Coronalage beraten.

Schleswig-Holstein machte keine Angaben. Lediglich das Saarland sehe keine Notwendigkeit für den Schritt. Die Länder wollen in erster Linie das Mittel des britisch-schwedischen Herstellers Astra-Zeneca zurückgeben. In Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern kommen Impfdosen von Johnson & Johnson hinzu.

Bis Jahresende sollen mindestens 30 Millionen Dosen unentgeltlich an Drittstaaten gehen. »Wir sollten die Menge schrittweise weiter aufstocken, da in Deutschland inzwischen ausreichend Impfstoff verfügbar ist«, sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) der Welt am Sonntag.

Jan Korte, Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Die Linke, verlangte vom Staat, zum Impfen verstärkt auf einkommensschwache Gruppen zuzugehen. »Je geringer das Einkommen und je höher die Armut, desto geringer die Impfquote«, sagte er der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger (Montagausgaben) laut Vorabmeldung. Kurzfristig müsse deshalb »mit mobilen Teams, mit den Sozialverbänden, Sozialstationen und aufsuchenden Angeboten in betreffende Gegenden gegangen werden«. Der Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte, Christian Albring, empfiehlt Schwangeren eine Coronaimpfung. »Gerade, da die inzwischen verbreitete Delta-Variante« mit hoher Infektiosität und erhöhter Erkrankungsrate auch bei Schwangeren einhergehe, so Albring gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Einschränkungen für Ungeimpfte hält der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, nur bei einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems für vertretbar. »Alles andere wäre nur Wasser auf die Mühlen der Impfgegner«, warnte Reinhardt gegenüber dem RND. (dpa/AFP/jW)