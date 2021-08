picture alliance / dpa Alt und Jung: Menschenkette von Zehntausenden Atomkraftgegnern von Stuttgart nach Neckarwestheim (12.3.2011)

Die atomare Vernichtung Hiroshimas durch das US-Militär jährte sich am Freitag zum 76. Mal, an diesem Montag der Atombombenabwurf der USA auf Nagasaki. Für Sonntag ruft ein Bündnis aus deutschen und niederländischen Antiatomkraft- und Friedensinitiativen zu Fahrradsternfahrten und zur Kundgebung an der Urananreicherungsanlage Gronau auf. Haben diese Angriffe noch genügend mahnende Wirkung?

Die haben sie. Weltweit protestieren Friedensbewegte gegen die wachsende Atomkriegsgefahr. Wir, die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, und die von uns mitgegründete Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, ICAN, kämpfen seit etwa zehn Jahren dafür, willige Staaten zu finden, um unser Ziel in der UNO vorzubringen und mit dieser Gefahrenlage endlich Schluss zu machen.

Welche Erfolge konnten Sie verzeichnen?

Die japanische Antiatomwaffenbewegung ist aktiv im internationalen Netzwerk. Setsuko Thurlow, japanisch-kanadische Überlebende des Atombombenabwurfs von Hiroshima am 6. August 1945, reist herum, berichtet in Schulklassen. Sie hat 2017 zusammen mit der ICAN-Direktorin Beatrice Fihn den Friedensnobelpreis für ICAN entgegengenommen. Hiroshimas Bürgermeister Matsui Kazumi gründete die »Mayors for Peace«, Bürgermeister für den Frieden, mit. Dem Netzwerk gehören mehr als 8.000 Städte und Gemeinden aus 163 Ländern weltweit an; in der BRD haben sich mehr als 120 dem ICAN-Städteappell zur nuklearen Abrüstung angeschlossen. Sie fordern die Bundesregierung auf, für den Atomwaffenverbotsvertrag einzutreten. Auch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Berlin, Bremen und Hamburg haben sich angeschlossen.

Wie ist der Stand der globalen atomaren Aufrüstung?

Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea verfügen über nukleare Waffen. Die Atomwaffenmächte rüsten auf und »modernisieren«, um Herrschaftsverhältnisse zu sichern. Mehr als 90 Prozent aller Atomsprengköpfe besitzen die Supermächte USA und Russland, weltweit sind es etwa 13.000. Die Einsatzmöglichkeiten sind schneller geworden, Vorwarnzeiten beim Angriff geringer. Wissenschaftler warnen: Jederzeit könne es einen Atomkrieg aus Versehen geben. Ex-US-Präsident Donald Trump kündigte alle Verträge zur Sicherheit und Abrüstung auf. Nun will man offenbar die Kontrolle zurück. Es gibt Gespräche zwischen Nachfolger Joseph Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin.

Die erste Staatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrags in Wien ist für Januar 2022 geplant. Was erwarten Sie davon?

Das Bündnis ICAN hat mit mehr als 500 Nichtregierungsorganisationen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene lange darauf gedrängt. Mit dem österreichischen Botschafter Alexander Kmentt, der den Vorsitz hat, engagiert sich ein wichtiger Partner mit uns gemeinsam für die Abrüstung der Atomwaffen.

Und welche Rolle spielt die Bundesrepublik dabei?

In Büchel in der Eifel lagern etwa 20 US-Atomwaffen, jeweils mit einer 26fachen Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Sie werden durch zielgenauere Lenkwaffen ersetzt, womit die Hemmschwelle für einen Einsatz sinkt. Die Kosten für diese Aufrüstung kalkulieren die USA bis 2025 auf vier Milliarden US-Dollar; auch ein Grund, um von Deutschland höhere Militärausgaben zu verlangen. Wie auch die Friedensbewegten in den Niederlanden, Belgien und Italien wirken wir auf den Abzug der Nuklearwaffen auf den europäischen NATO-Stützpunkten hin. Es gilt, den Klimawandel zu stoppen, ohne die Welt zusätzlich durch einen Atomkrieg zu gefährden.

Wie kann die Friedensbewegung den Schulterschluss mit jungen Bewegungen wie »Fridays for Future« und »Ende Gelände« schaffen?

Bei den Ostermärschen beteiligten sich junge Aktivistinnen und Aktivisten; insgesamt aber denken wir als Bewegungen noch zu sehr in jeweils »eigenen« Kategorien. Bei der Demo an diesem Sonntag fordern wir: »Kein atomares Wettrüsten – militärische und zivile Urananreicherung sofort beenden!«