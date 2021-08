imago images/Eastnews Zwischen den Stühlen: Malgorzata Manowska kommt der EU entgegen und erntet Kritik (Warschau, 26.5.2021)

Die Präsidentin des polnischen Obersten Gerichts, Malgorzata Manowska, hat per Erlass die Tätigkeit der umstrittenen Disziplinarkammer suspendiert. In der Anordnung vom Donnerstag heißt es, die Kammer solle keine neuen Klagen mehr annehmen; ob die bereits eröffneten Disziplinarverfahren weitergeführt werden, stellte Manowska ins Ermessen der urteilenden Richter. Damit reagierte sie auf einen Beschluss des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) von Mitte Juli. Darin war die erst unter der PiS-Regierung geschaffene und mit politisch handverlesenen Richtern besetzte Kammer als »nicht korrekt berufen« bezeichnet worden. Als Konsequenz hatte der EuGH der Disziplinarkammer die Eigenschaft eines Gerichts abgesprochen und Polen aufgefordert, sie zu schließen.

Der Erlass der Präsidentin ist ein offenkundiger Versuch, eine Kompromissformel zu sondieren, um den Streit mit der EU zu deeskalieren. Denn für den Fall, dass Polen bewusst die Rechtsprechung des EuGH ignoriert, drohen dem Land finanzielle Konsequenzen. Insbesondere könnte der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus eingeleitet werden, der Brüssel unter anderem die Möglichkeit gibt, Zahlungen an Warschau aufzuhalten.

Richtig zufrieden ist mit der Suspendierung der Disziplinarkammer in Polen jedoch niemand. Die kritische Juristeninitiative »Freie Gerichte« nannte den Erlass Manowskas eine Mogelpackung, weil die wichtigste Forderung nicht erfüllt sei: die Einstellung der laufenden Disziplinarverfahren gegen die liberalen Richter Igor Tuleya und Pawel Juszczyszyn. Sie sind bereits vom Amt suspendiert worden und bekommen gekürzte Gehälter. Beide hatten in einer Reihe von Verfahren nicht im Interesse der Regierenden entschieden und insbesondere die Initiative ergriffen, von sich aus den EuGH zur Konformität bestimmter polnischer Regelungen mit dem EU-Recht zu befragen.

Kritik an der Entscheidung von Manowska kommt aber nicht nur aus der liberalen Ecke. Auch ihr oberster Dienstherr, Justizminister Zbigniew Ziobro, griff die Richterin hart an. In einem Interview für die Freitagausgabe der Zeitung Rzeczpospolita warf er ihr politische und juristische Schwankungen vor, die er von ihr nicht erwartet habe. Manowskas Entscheidungen seien in sich widersprüchlich und teilweise rechtswidrig. Insbesondere kritisierte Ziobro einen offenen Brief Manowskas an Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Staatspräsident Andrzej Duda mit der Aufforderung, durch Änderungen der Gesetzgebung einen Ausweg aus der verfahrenen Lage zu ermöglichen. Damit, so der Justizminister, bereite Manowska eine »vollständige Kapitulation« Polens vor den »rechtswidrigen Erpressungen« von seiten der EU-Institutionen vor. Sollte Ministerpräsident Morawiecki gegenüber Brüssel zu nachgiebig auftreten, könne Ziobro nicht für die Loyalität seiner Partei »Solidarisches Polen« in der regierenden Koalition garantieren.

Ziobro nutzte die Gelegenheit, die polnische EU-Mitgliedschaft generell in Frage zu stellen. Die EU wende doppelte Maßstäbe an und kritisiere in Polen und anderen Ländern Osteuropas Dinge, die sie ihren Gründungsmitgliedern durchgehen lasse. Ziobro verwies darauf, dass auch in Deutschland die Verfassungsrichter von einem Politikergremium gewählt würden. Solche Einmischungen könne sich ein auf seine politische Würde bedachtes Land wie Polen nicht gefallen lassen. Er zog auch die ökonomischen Vorteile Polens aus seiner EU-Mitgliedschaft in Zweifel. So erhalte Polen zwar über die nächste siebenjährige Haushaltsperiode aus Brüssel 770 Milliarden Zloty (circa 169 Milliarden Euro), müsse aber das Dreifache ausgeben, um seine Wirtschaft den Klimavorgaben der EU anzupassen. Dabei brauchten die Kernländer der Union Polen mindestens so sehr wie dieses die EU. Ziobro verwies darauf, dass Polen aus deutscher Sicht inzwischen drittgrößter Handelspartner sei; deshalb könne sich Berlin einen harten Kurs gegenüber Warschau überhaupt nicht leisten.

Wie der Streit um die polnische Justiz weitergeht, ist nicht eindeutig vorauszusagen. Bis zum 16. August muss Polen eine schriftliche Stellungnahme zu dem EuGH-Beschluss vom Juli abgeben und erklären, ob es ihn akzeptiert.