Knacks im Koalitionspoker

Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa Die Spitzen der SPD waren über vorschnelle Finalisierungen nicht begeistert (Magdeburg, 6.8.2021)

Es sah so aus, als sei die erste »Deutschland-Koalition« in einem Bundesland, also ein Bündnis von CDU, SPD und FDP, so gut wie in trockenen Tüchern. »Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt auf der Zielgeraden«, meldete etwa die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag. Bei den bis Mittwoch nacht andauernden Verhandlungen seien die Ministerien bereits unter den drei Parteien aufgeteilt worden, hieß es. Das meldeten auch andere Medien. Doch am Freitag vormittag sah die Sache schon anders aus, wirkte es eher so, als ob der Haussegen bei den Verhandlungen gewaltig schief hängt – die SPD warf CDU und FDP vor der Fortsetzung der Gespräche am Freitag laut dpa vor, sie hätten den Stand der Verhandlungen falsch dargestellt.

Union und Liberale, so die Kritik der Sozialdemokraten, hätten über die Medien den Eindruck erweckt, dass die Absprachen zur Aufteilung der Ministerien schon »finalisiert« und »nicht rückholbar« wären. Das sei aber nicht der Fall, erklärten die SPD-Parteichefs Juliane Kleemann und Andreas Schmidt. »Die Situation ist für uns ziemlich an der Kante«, so Kleemann. »Über die Presse informiert zu werden, dass Dinge vermeintlich final sind, die noch nicht final besprochen sind«, mache es »für uns nicht einfacher«. Die Sozialdemokraten sahen die Stimmung vor den entscheidenden Gesprächen belastet. »Wir sind bisher mit hohem Vertrauen miteinander unterwegs gewesen, das hat jetzt schon einen Knacks gekriegt«, stellte Kleemann fest. Das müsse bei der Sitzung am Freitag ausgebügelt werden.

Tatsächlich hatten diverse Medien am Donnerstag berichtet, die drei Parteien hätten sich geeinigt, nachdem sie über die Aufteilung der Zuständigkeiten beraten hatten. Die SPD werde die Bereiche Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung an die CDU abtreten. Dafür solle sie in der kommenden Regierung für Umwelt- und Energiepolitik zuständig sein. Die SPD werde außerdem die Themen Arbeit, Soziales und Gesundheit sowie die Wissenschaft verantworten, der CDU blieben die Bereiche Inneres, Justiz und Bildung. Der CDU-Landesvorsitzende Sven Schulze wollte sich zum Zuschnitt der Ministerien bislang nicht äußern und verwies am Freitag auf laufende Diskussionen. FDP-Chefin Lydia Hüskens räumte am Freitag im MDR lediglich ein, dass sie als FDP-Ministerin für Verkehr, Landesentwicklung und Digitalisierung diskutiert werde.

Nach der öffentlichen Kritik der SPD am Verhalten der Verhandlungspartner dürfte es bei den Gesprächen am Freitag erst einmal darum gegangen sein, diesen Konflikt zu besprechen. Laut dpa sollte es in der 18köpfigen Lenkungsgruppe außerdem um die inhaltlichen Streitthemen gehen. Offen seien unter anderem noch die Punkte Mindestlohn für öffentliche Aufträge und das Coronasondervermögen wie auch der ganze Bereich Finanzen. Die Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt sollten eigentlich bis zum Wochenende abgeschlossen sein. Bis jW-Redaktionsschluss hielten sie noch an. Eine Fortsetzung am Wochenende wurde nach Medienberichten erwogen.

Eine Verlängerung der Verhandlungen könnte den Zeitplan ins Wanken bringen. Nach bisherigen Planungen soll die neue Koalition am 16. September Reiner Haseloff (CDU) zum Ministerpräsidenten wählen. Für Haseloff würde dann die dritte Amtszeit beginnen. Bevor es zur Ministerpräsidentenwahl kommen kann, müssen CDU- und SPD-Mitglieder aber noch über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die Parteien rechnen dafür etwa vier Wochen ein. Bei der FDP entscheidet ein Parteitag.

In der vergangenen Legislaturperiode hat Haseloff in Magdeburg an der Spitze einer sogenannten Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen regiert. Nach dem unerwartet deutlichen Wahlsieg der CDU bei der Landtagswahl am 6. Juni, bei der sie auf 37,1 Prozent kam, hatten sich der Union mehrere Optionen für eine Koalition geboten. Dazu zählte eine Fortsetzung der »Kenia-Koalition«, und auch ein Bündnis nur mit der SPD wäre möglich gewesen. Das hätte allerdings lediglich eine Stimme Mehrheit im Landtag gehabt.