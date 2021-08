Geheimgespräche mit Taliban

picture alliance / dpa Angriff auf Tanklaster nahe Kundus: Zwei BGH-Richter relativieren Schuld der Bundeswehr (4.9.2009)

Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche Geheimgespräche mit Vertretern der militant-islamistischen Taliban geführt. Dies geht aus Berichten von ZDF und Bild hervor. Bei den Verhandlungen, die in Katars Hauptstadt Doha stattfanden, hätten die Taliban versichert, sie wollten sich für den Schutz früherer Ortskräfte der Bundeswehr in Afghanistan einsetzen, berichtete das ZDF. Das Auswärtige Amt bestätigte demnach eine Zusammenkunft mit den Taliban. »Es ist unerträglich, dass die Bundesregierung versucht, mit der islamistischen Terrorgruppe Geheimvereinbarungen über das Schicksal der Ortskräfte der Bundeswehr in Afghanistan abzuschließen«, erklärte die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen dazu am Freitag. Statt mit den Taliban über die Sicherheit von Ortskräften zu verhandeln, »muss es eine umgehende Aufnahme der gefährdeten Personen geben«.

Im Rahmen ihrer seit Wochen währenden Offensive haben die Taliban Sarandsch im Südwesten des Landes eingenommen, wie dpa am Freitag berichtete, und haben damit erstmals seit 2016 eine Provinzhauptstadt unter ihrer Kontrolle.

Unterdessen versuchten am Freitag zwei Richter des Bundesgerichtshofs (BGH), die Schuld der Bundeswehr an der Bombardierung der zwei Tanklastwagen nahe Kundus im September 2009 zu relativieren. In der Neuen Juristischen Wochenschrift präsentierten der Vorsitzende Richter am BGH, ­Ulrich Herrmann, und BGH-Richter Harald Reiter ihre Version des Angriffs. Demnach hätten sich bei den Bombenabwürfen nicht mehr als 30 bis 40 Personen im Bereich der Tankfahrzeuge befunden, »und dies waren sicherlich keine Zivilisten mehr, geschweige denn Kinder«. Die zwei Richter sprachen von einem »Propagandaerfolg der Taliban«, obwohl damals Bundeswehr und BND selbst von vielen getöteten und verletzten Zivilisten berichtet hatten. Dass »der seinerzeitige Kommandeur in der Öffentlichkeit deshalb weiterhin in einem völlig falschen Licht steht«, sei »menschlich höchst bedauerlich«. Bei dem vom Bundeswehr-General Georg Klein befohlenen Angriff wurden je nach Quellenlage etwa 100 Menschen getötet, darunter viele Kinder. Der Luftschlag war der mit Abstand opferreichste Angriff in der Geschichte der Bundeswehr. (AFP/dpa/jW)