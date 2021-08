Anfangsverdacht in Ahrweiler

Wolfgang Rattay / Reuters Von Schutt umgeben: Arbeiter auf dem Weg durch Bad Neuenahr-Ahrweiler (22.7.2021)

Nach der Hochwasserkatastrophe, die Mitte Juli mehrere Ortschaften in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz heimsuchte, hat die Justiz ihre Ermittlungen gegen mögliche Verantwortliche für die großen Schäden und vielen Toten aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz nahm am Freitag im Ermittlungsverfahren gegen den Landrat des rheinland-pfälzischen Ahrkreises, Jürgen Pföhler (CDU), und ein anderes Mitglied des Krisenstabs Unterlagen aus der Kreisverwaltung an sich. Ermittler des Landeskriminalamtes seien am Freitag ebenfalls vor Ort gewesen, teilte die Kreisverwaltung in Ahrweiler mit.

Es gehe um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Es hätten sich laut Staatsanwaltschaft »zureichende tatsächliche Anhaltspunkte« dafür ergeben, dass am 14. Juli ab etwa 20.30 Uhr Gefahrenwarnungen und möglicherweise auch Evakuierungen geboten gewesen wären. Ein entsprechendes Unterlassen könnte jedenfalls für einen Teil der Todesfälle und der entstandenen Personenverletzungen »(mit)ursächlich« sein. Entsprechende Vorwürfe äußerte der Präsident der Bundesvereinigung des Technischen Hilfswerks, der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt (CDU), zuvor gegenüber Bild (Donnerstagausgabe). »Nach allem, was wir aus dem Landkreis Ahrweiler wissen«, so Wendt, habe es dort keine rechtzeitigen Warnungen gegeben. Dabei hätten Warnungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und des Wetterdienstes sowie auch von Bürgermeistern vorgelegen.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt sagte am Freitag nach einem Treffen mit ihrem NRW-Kollegen Andreas Pinkwart (beide FDP) im Kreis Ahrweiler, es sei für den Wiederaufbau enorm wichtig, die Wirtschaft vor Ort schnell wieder zum Laufen zu bringen.

Im Hochwassergebiet Ahr wurden am Freitag noch 16 Menschen vermisst, teilte die zuständige Pressestelle gegenüber junge Welt mit. Von bislang 141 Toten seien 121 identifiziert worden. In Nordrhein-Westfalen waren mit Stand vom Donnerstag 47 Tote verzeichnet worden.