Einer der Stärksten

DGB Dortmund Kann man das annehmen? Willi Hoffmeister (M., 1933–2021) nahm das Bundesverdienstkreuz als Auszeichnung der Friedens- und antifaschistischen Bewegung (30.7.2021)

Der Friedensaktivist, Gewerkschafter, Antifaschist und Kommunist Willi Hoffmeister ist tot. Er verstarb am Dienstag im Alter von 88 Jahren in Dortmund. Erst am Freitag hatte der überzeugte Gegner von Militarisierung und Krieg auf Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten und war damit selbst von »offizieller Seite« für sein lebenslanges politisches Engagement geehrt worden.

Hoffmeister, der 1933 im Landkreis Lübbecke geboren wurde, lebte die meiste Zeit seines Lebens in Dortmund, wo er sich über Jahrzehnte politisch engagierte: in der Friedens- und Ostermarschbewegung, der IG Metall, dem örtlichen Friedensforum, der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), dem Ostermarsch-Rhein-Ruhr-Komitee, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), dem »Bündnis Dortmund gegen rechts«, beim runden Tisch »Nordstadt gegen rechts« und in der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP).

Der unermüdliche Streiter für Frieden und soziale Gerechtigkeit war ein politischer Tausendsassa. Er verband den Kampf für soziale Gerechtigkeit mit dem gegen Militarisierung, Krieg sowie alte und neue Nazis. Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass Hoffmeister mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes haderte. »Nachdem du mich diesbezüglich angesprochen hattest, war ich mir eine Weile nicht sicher, ob es richtig ist, dass ich diese Auszeichnung annehme!? War mein Wollen doch ein anderes Deutschland. Ein vereintes, neutrales Land ohne Militär, Rüstung und ohne alte und neue Nazis. Ein Land, in dem der Mensch und nicht das Kapital im Mittelpunkt steht«, schrieb er an die Vorsitzende der DGB-Region Dortmund-Hellweg, Jutta Reiter. Auch wenn sich »eine sozialistische Alternative zunächst erst einmal verflüchtigt« habe, sei er »der festen Überzeugung, dass unsere heutige Gesellschafts(un)ordnung für alle Zeiten keinen Bestand haben wird«.

»Für mich steht der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften hierbei in der großen Verantwortung, als umfassende Massenorganisation entscheidenden Einfluss zu nehmen und eine friedliche, zivile Veränderung zu gewährleisten. Das wird nicht einfach werden«, betonte er. Mit vielen Gleichgesinnten habe er in all seinen Lebensjahren gemeinsam, nicht nur, aber auch für diese Ziele gestritten. »Viele sind schon nicht mehr unter uns. Etliche haben den Kampf aufgegeben. So manch eine/r hat sich vor Gerichten dafür verantworten müssen – ist dafür eingekerkert worden – nicht selten von ehemaligen braunen Robenträgern«, so Hoffmeister weiter. Trotzdem freue er sich über die Ehrung. »Es ist für mich eine Auszeichnung auch all meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter vor allem aus der Friedens- und antifaschistischen Bewegung«.

Trotz seiner politischen Beharrlichkeit war Hoffmeister ein Mann der leisen Töne. Oftmals wirkte es, als sei es ihm unangenehm, zu sehr im Mittelpunkt zu stehen. Seine verständnisvolle Art, seine Geduld und Freundlichkeit werden seinen Weggefährtinnen und -gefährten stets im Gedächtnis bleiben. »Willi war es immer wichtig zu versöhnen und nicht zu spalten«, berichtete auch Silvia Rölle, Landessprecherin der VVN-BdA in Nordrhein-Westfalen, am Donnerstag auf jW-Anfrage. Ob und wie die Lücke geschlossen werden könne, die der 88jährige durch seinen Tod hinterlassen habe, könne sie sich derzeit noch nicht vorstellen. Ähnlich äußerte sich auch Felix Oekentorp, Landessprecher der DFG-VK. »Willi war für mich ein Vorbild und Freund«, konstatierte Oekentorp, der einer der engsten politischen Weggefährten Hoffmeisters war und mit diesem über Jahrzehnte hinweg den traditionellen Ostermarsch Rhein-Ruhr organisierte.

Der Ostermarsch war für Hoffmeister eine Herzensangelegenheit: »1961 war der erste Ostermarsch Ruhr von Duisburg nach Dortmund, quer durch das Ruhrgebiet. Ich bin ihm bis heute treu geblieben. Die ersten zehn Jahre als Mitdemonstrant. Ab 1971 als Mitvorbereiter und in den letzten Jahrzehnten einer der Organisatoren des heutigen Ostermarschs Rhein-Ruhr«, erinnerte sich Hoffmeister voriges Jahr im jW-Wochenendgespräch (siehe jW vom 12.9.2020).

Der gelernte Schreiner war bereits 1952 nach Dortmund gezogen und hatte sich dort als Hafenarbeiter verdingt, bevor er 1954 einen Job als Stahlarbeiter in den Hoesch-Hüttenwerken auf der Westfalenhütte antrat. 1978 wurde er von den Kumpeln in den Betriebsrat gewählt und war dort für den Sozialbereich zuständig. Die Kollegen bei Hoesch hatten die Nazijahre erlebt, Faschismus und Krieg überstanden und – im Gegensatz zu vielen anderen – diese Zeit nicht einfach abgeschüttelt, erzählte Hoffmeister. »Das ›Nie wieder!‹ war hier hautnah und lebendig. Allerdings mussten sie jetzt die Adenauerschen Remillitarisierungspläne, die Rückkehr der alten Kanonenkönige sowie alter Nazis in Verwaltung und Regierung erleben. Dies haben die Hoesch-Belegschaften mehrheitlich nie akzeptiert«, berichtete der IG Metaller, der schon 1951 Mitglied der kurz danach in Westdeutschland verbotenen Freien Deutschen Jugend (FDJ) und 1954 Mitglied der nur zwei Jahre darauf verbotenen Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) geworden war.

Hoffmeister blieb seinen Ansichten trotz aller politischen Rückschläge bis zum Lebensende treu. Er verzagte nicht, wurde nicht zum Zyniker. Die politische Linke hätte noch sehr viel von Willi Hoffmeister lernen können und müssen. Er war einer der Stärksten, kämpfte sein Leben lang. Er war, ist und bleibt unentbehrlich.