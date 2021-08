Grüne verlieren Saarland

Oliver Dietze / dpa Unwählbar: Der Ausschluss Dutzender Delegierter wurde dem gesamten Landesverband zum Verhängnis (17.7.2021)

Die Wahlberechtigten im Saarland werden bei der Bundestagswahl am 26. September mit ihrer Zweitstimme nicht für Bündnis 90/Die Grünen stimmen können. Der Bundeswahlausschuss hat am Donnerstag in Berlin eine Beschwerde der Partei zurückgewiesen und damit die Entscheidung des Landewahlausschusses bestätigt, die Grünen-Landesliste nicht zur Wahl zuzulassen. Nach langer Diskussion folgte das Gremium unter der Leitung von Bundeswahlleiter Georg Thiel mit Mehrheit der Auffassung, dass gegen das Wahlrecht verstoßen worden sei. Am 17. Juli waren in Saarbrücken 49 Delegierte des Ortsverbands Saarlouis bei der Aufstellung der Landesliste ausgeschlossen worden. Gegen die Entscheidung können die Grünen noch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Sechs Mitglieder des Bundeswahlausschusses stimmten für den Beschluss, zwei enthielten sich. Gegen die Nichtzulassung der Grünen-Landesliste votierten Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke, und der von der SPD entsandte Johannes Risse. Zur Begründung der Entscheidung erklärte Thiel, der Ausschluss eines gesamten Ortsverbandes von der Teilnahme an der Aufstellung der Landesliste stelle »einen Verstoß gegen den Kernbestand von Verfahrensgrundsätzen dar, ohne die ein Wahlvorschlag nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schlechterdings nicht Grundlage einer demokratischen Wahl sein kann«.

Die Schlammschlacht im saarländischen Landesverband der Grünen (siehe jW vom Montag) hat damit bundespolitische Folgen, die wohl aber nicht gravierend sein werden. Der Saarbrücker Politologe Dirk van den Boom hatte bereits vor knapp einer Woche darauf hingewiesen, dass der Verlust der Stimmen für die Grünen höchstens zum Verlust eines Mandates führen dürften. Das werde nur dann Auswirkungen haben, wenn es bundesweit ein ganz knappes Wahlergebnis geben sollte.

Die Debatte im Ausschuss drehte sich vor allem um die Frage, wie der Ausschluss der Delegierten des mitgliederstarken Ortsverbands Saarlouis von der Versammlung am 17. Juli, bei der sie etwa ein Drittel der Delegierten gestellt hätten, zu gewichten ist. An dem Tag war zum zweiten Mal eine Landesliste gewählt worden, mit der Sprecherin der Grünen Jugend Saar, Jeanne Dillschneider, auf Platz eins. Zuvor war die am 20. Juni aufgestellte Landesliste der Grünen gekippt worden, auf deren Spitzenplatz der Exlandeschef und Sprecher des Ortsverbands Saarlouis, Hubert Ulrich, gestanden hatte. Laut Satzung ist Platz eins der Liste für eine Frau reserviert.

Zwei Tage vor der zweiten Aufstellungsversammlung hatte das Bundesschiedsgericht der Grünen die Wahl der Delegierten des Ortsverbands Saarlouis Mitte Mai für fehlerhaft erklärt, weil dort gegen die Satzung verstoßen worden sei. Landeswahlleiterin Monika Zöllner sah in dem Ausschluss dieser Delegierten einen »eklatanten Verstoß gegen das Demokratieprinzip« und versagte der Grünen-Liste vor einer Woche die Zulassung.

Linke-Vertreter Schindler erklärte in der Sitzung des Bundeswahlausschusses, er halte den Ausschluss der Delegierten aus Saarlouis für rechtmäßig. Folglich sei auch die Landesliste korrekt aufgestellt worden. Ähnlich argumentierte der von den Saar-Grünen beauftragte Rechtsanwalt Sebastian Roßner in seinem Statement. Die Parteienschiedsgerichte seien von Gesetzes wegen damit beauftragt, über die innerparteiliche Demokratie zu wachen. Wenn der Landeswahlausschuss den Beschluss des Bundesschiedsgerichts als »Wahlfehler« qualifiziere, beruhe das auf einem »Denkfehler«.

Die AfD hatte beim Bundeswahlausschuss mehr Glück. Sie kann bei der Bundestagswahl nun doch auch in Bremen antreten. Das Gremium gab einer Beschwerde des Landesverbands gegen die Nichtzulassung seiner Liste statt. Zuvor hatte der Landeswahlausschuss die Aufstellung nicht akzeptiert, da eine von der Aufstellungsversammlung der AfD gewählte Schriftführerin eine erforderliche eidesstattliche Erklärung verweigert hatte.