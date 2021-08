Hintergrund: Dilemma des Kapitalismus

Das kapitalistische Akkumulationsmodell stockt. Vor dem Ausbruch der Pandemie stagnierten die Volkswirtschaften des Westens. Die Zentralbanken halten die Wirtschaft mit billigen Krediten in Billionenhöhe am Laufen. Der US-amerikanische Multimilliardär Raymond Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, weist auf ein Dilemma hin. Es sei wahrscheinlich, dass die Federal Reserve nicht in der Lage sein werde, die geldpolitischen Maßnahmen zu drosseln. Möglicherweise müsse sie die Anleihenkäufe sogar erhöhen, um einen Anstieg der Zinssätze zu verhindern, sagte er auf dem »Katar-Wirtschaftsforum«, wie Business Insider am 22. Juni berichtete. Die US-Notenbank hatte zuvor Zinsanhebungen für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. Die Begeisterung der Spekulanten hielt sich in Grenzen. Die Aktienkurse an der Wall Street gaben am Tag der Ankündigung nach. Dalio glaube nicht, dass die Zinsen weit angehoben werden könnten, ohne einen großen negativen Effekt zu haben. Der Hauptgrund sei das enorme Liquiditätsvolumen an den Finanzmärkten. Vermögensblasen seien die Folge, und die Inflation drohe den US-Dollar zu schwächen. »Es wird viel Geld herumgeworfen«, sagte er und nannte das Beispiel der zinslosen Hypotheken in den USA. Es sei ein schwieriger Balanceakt: Einerseits dürfe die Wirtschaft nicht überhitzen, dürften keine Vermögensblasen gefördert und die Inflation nicht in die Höhe getrieben werden. Andererseits dürfe der Dollar nicht abwerten, Investoren nicht erschreckt werden und das Land nicht in politische Schwierigkeiten geraten, fügte er hinzu. Die Wetten, welchen Weg die Fed beschreiten wird, sind bereits plaziert. (sz)