Es muss immer was passieren

AP Photo/Jeff Roberson »Ständig passiert etwas«: 3x3-Basketball bei Olympia (28.7.2021, China vs. USA)

Existierte noch eine Soziologie, die den Namen verdiente, beschäftigte sie sich mit den Mentalitätslagen im sogenannten linksliberalen Milieu und im liberalen Bürgertum dieses Landes. Empirisches Material stünde ihr überreichlich zur Verfügung, etwa in den Kommentarspalten des Tagesspiegels, oder sie würfe einen Blick auf die Leserbeiträge auf Zeit online. Hie wie da wütet, animiert durch eine nicht abreißende Flut von manipulativen und offen denunziatorischen »Leitartikeln«, in denen der autoritäre Staat angebetet und regelrecht angefeuert wird, immer noch wahnsinnigere, immer noch restriktivere und immer noch menschenzerstörerische »Maßnahmen« durchzupeitschen, der wahre faschistische Mob: Blockwarte, Sadisten, säkular-religiöse Hetzer, Verleumder, Psychopathen, die die seelische Vernichtung aller nicht stramm Linientreuen herbeischreien. Wer sich da umschaut, sieht, wo die Barbarei auf fruchtbaren Boden fällt: in den Mittelklassen, unter den Lehrern, Pfarrern, Juristen, anderen Staatsbediensteten.

Das Pendant zu diesem Fanatismus, der – pandemieunabhängig – im Kern die technokratische Zu- und Abrichtung, die restlose Homogenisierung und Formatierung der Welt und demzufolge die Auslöschung des Devianten, Kontingenten, Individuellen predigt, ist die Vergottung der Zukunft unterm Banner des »Fortschritts«, der unbedingt einer der »Digitalisierung« und zudem schlicht deswegen einer ist, weil er halt irgendwie da ist, weil eben dauernd irgendwas weitergeht und sich dabei verändert. Der Fortschritt ist gut, weil er ein Fortschritt ist, und diejenigen Idioten, die so »denken«, wählen die Grünen und lesen die Zeit.

Keine Atempause

Auf einem bloß scheinbar nebensächlichen Feld wie dem Sport wurde das vor ein paar Tagen neuerlich sinnfällig. Der State-of-the-art-Skribent Christian Spiller (das Nichtschreibenkönnen trägt er stolz vor sich her, seine »Meinung«: allezeit die korrekte) unterrichtete uns in di Lorenzos Mobilmachungsorgan darüber, »das neue 3x3-Basketball« (laut Duden ist der »Basketball« ein Maskulinum, doch diese Tatsache dürfte chauvinistisch sein) sei »die Entdeckung dieser Olympischen Spiele«. Und: »Es ist auch ein Blick in die Zukunft des Sports.«

Ob der 3x3-Basketball ein Blick sein kann, sogar in die Zukunft des Sports, wollen wir mal abwarten. Spiller fiebert dieser Zukunft gleichwohl mit glühenden Augen entgegen, denn Zukunft meint – siehe oben – Fortschritt, und Fortschritt – siehe oben – ist gut, und was gut ist, ist alternativlos, und dann sind wir wieder beim zwangsjackenhaften Realitätsverständnis des deutschen liberalen Bürgertums, das in den Kainszeichen von bewußtseins­industriell präformiertem Gelaber und »Effizienz« und »nachhaltigem Wachstum« und Kindergeburtstagsbuntheit die Beseitigung der unkontrollierbaren »Pluralität« (Hannah Arendt) ersehnt.

Christian Spiller macht sich geradezu ins Höschen: »Keine Pausen, spektakuläre Moves« – die Wunschwelt von Big Data und Finanzkapital. »So fieberhaft« gehe es beim 3x3-Basketball zu, »dass man irgendwann seinen Sinnen nicht mehr traut«, und wer seinen Sinnen nicht mehr traut, feiert die Zerstörung des »Wirklichkeitssinns« (Wilhelm von Humboldt) und steht offenbar unter Drogen, den geilen Rauschmitteln Geld und Beschleunigung, unter deren Einfluss einem endlich das entsetzliche Selbst abhanden kommt. Spiller fährt fort: 3x3-Basketball mache »etwas mit einem. Man kommt schon beim Zuschauen außer Atem. Ständig passiert etwas.« Und zwar die ewig gleiche Gülle. »Ruhe wird weder den Spielerinnen noch den Zuschauern gegönnt. Basketball im Beschleunigungsmodus. Körbe werfen auf Speed.«

Geschichte wird gemacht

Die Frage, wie man beschaffen sein muss, um seinen betonierten Konformismus derart ungeschützt zu dokumentieren, kann ich beantworten: Das Hirn steht im Dienste des eisernen fortschrittlichen Weiter-so auf ­Stand-by, höchstens. »Jetzt ist der Sport hofreif!« trötete der ZDF-Kommentator Gari Paubandt ins Mikrophon, um diese grauenhafte mechanistische, ja digitale Hektik, die die grelle, nuancenlose Ästhetik der Werbeclips aufs Spielfeld überträgt, atemlos abzufeiern. Und Christian Spiller reiht sich ein in die Jublerfront: »Ein Sport wie gemacht also für eine Zeit, in der immer etwas passieren muss. Für eine Generation, die nicht gelangweilt werden darf.«

Was für ein Zeugnis geistigen ­Bankrotts! 3x3-Basketball demonstriere, »wie sich der Sport zeitgemäß aufstellt«, er sei »frisch«, die »Kaskaden von Würfen und Punkten« reduzierten »die Komplexität des Spiels« (Komplexitätsreduktion tut not, um den Laden am Laufen zu halten, das haben wir beim Systemtheoretiker Luhmann gelernt), und am Ende rührt Spiller in seinen Textbrei zwei wahrlich überzeugende Referenzen hinein. Zunächst zitiert er die 3x3-Basketballspielerin Kelsey Plum: »Es ist die Hölle, als ob du eine menschliche Kanonenkugel bist.« (Super! Wer wäre nicht gerne eine Kanonenkugel? Aber ein »wärst« wäre auch nicht schlecht gewesen). Und dann schreibt er: »Die First Lady Jill Biden schaute beim Spiel der US-Amerikanerinnen gegen Frankreich vorbei und fistbumpte deren Präsidenten Emmanuel Macron.« (»Deren«, aha. Ich plädiere für »dessen«.)

Es geht voran

»Langeweile ist Distanz, und die kann keiner wollen«, mailte mir Stefan Gärtner vor einiger Zeit. Distanz bedeutete einen Fortschritt, denn Fortschritt wäre, Irrsinn seinzulassen und Dinge zu belassen, wie sie sind. Fortschritt wäre, sich der Besinnungslosigkeit und dem Aberwitz des Mehr und des pausenlos Neuen entgegenzustellen und aus dem Kontinuum der Kapitalverwertung und des Spektakels auszusteigen. Dann ließe sich auch wieder über Zukunft reden.

In den geschichtsphilosophischen Thesen von Walter Benjamin heißt es: »Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zug reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse.«

Gäbe es noch eine Linke, sie betriebe Ideologiekritik und knöpfte sich den Gegenwartssumpfdiskurs vor. Gäbe es noch eine Linke, sie riefe: »Boykottiert die Mainstreammedien!« Gäbe es noch eine Linke, sie lachte rund um die Uhr den Söder, den Spahn, die Merkel, sie lachte all die Troglodyten und all die Paladine der Herrschaft aus. Sie erinnerte sich an Karl Valentin und an Marx und an Adorno und an andere. Sie wäre auf der Seite der Kunst, der Bildung, des Konkreten, des einzelnen, der wahren Gerechtigkeit und der Liebe zur Unverfügbarkeit, und sie ginge auf die Straße und protestierte gegen die Oligarchie, das heißt gegen die Digitalisierung (was voraussetzte, Günther Anders gelesen zu haben).

»Wir entscheiden, wie unsere Zukunft aussehen soll«, höre ich gerade im Hintergrund, wo auf Eurosport eine Sendung zu den Olympischen Spielen läuft. Der Satz stammt aus einem Werbespot einer Automarke.