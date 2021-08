Sandinisten in Führung

Oswaldo Rivas/REUTERS FSLN-Unterstützer werben für eine vierte Amtszeit von Präsident Daniel Ortega (Managua, 1.2.2020)

Drei Monate vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Nicaragua haben die regierende »Frente Sandinista de Liberación Nacional« (FSLN) und mehrere Oppositionsparteien ihre Kandidaten beim Obersten Wahlrat (CSE) registrieren lassen. Bis Montag hatten sie dafür Zeit. Rund 4,7 der insgesamt etwa 6,5 Millionen Einwohner des Landes sind aufgerufen, am 7. November den Präsidenten und dessen Stellvertreter, die 92 Abgeordneten der Nationalversammlung sowie die 20 Abgeordneten des Zentralamerikanischen Parlaments zu wählen.

Für die FSLN bewerben sich erneut der 75jährige Staatschef Daniel Ortega um das Amt des Präsidenten und dessen Ehefrau Rosario Murillo um das der Vizepräsidentin. Während Ortega damit die vierte Amtszeit in Folge anstrebt, beklagen Oppositionsgruppen, dass aussichtsreiche Gegenkandidaten in den vergangenen Monaten unter dem Vorwurf des Landesverrats oder der Geldwäsche von der Kandidatur ausgeschlossen und verhaftet wurden. Das der Opposition nahestehende Onlineportal Nicaragua Investiga meldete am Montag allerdings, dass sich trotzdem eine Reihe oppositioneller Parteien und Bündnisse für die Wahlen registrieren ließ. Alle zugelassenen Bewerber hatten zuvor die im Wahlgesetz vorgeschriebene paritätische Besetzung aller Positionen nach Geschlechtern dokumentieren müssen.

Als erste hatte die rechtskonservativ-neoliberale »Alianza Ciudadanos por la Libertad« den Viehzüchter und Holzhändler Óscar Sobalvarro und die als Model tätige Berenice Quezada, beim CSE eintragen lassen. Er sei sich sicher, »am 7. November gegen das totalitäre Regime zu triumphieren«, hatte Sobalvarro zuvor erklärt. Der 60jährige Exkommandeur der von den USA unterstützten Contras soll Anfang der 90er Jahre mit illegaler Abholzung und Verkauf von Edelhölzern ein Vermögen gemacht haben. Gegen die politisch bisher nicht in Erscheinung getretene 27jährige Quezada, die 2017 zur »Miss Nicaragua« gekürt wurde, haben Angehörige von Opfern der von rechten Gruppierungen im Jahr 2018 initiierten Unruhen am Montag Anzeige bei der Ombudsstelle für Menschenrechte (PDDH) erstattet, berichtete das der Regierung nahestehende Portal La Voz del Sandinismo am Dienstag (Ortszeit). Quezada soll nach ihrer Registrierung zu gewalttätigen Aktionen aufgerufen haben. Die Antragsteller fordern, sie deshalb von der Wahl auszuschließen.

Auch die rechtsstehende »Alianza por la República«, die liberal-konservative »Alianza Liberal Nicaragüense«, der »Partido Liberal Independiente«, der rechte »Partido Liberal Constitucionalista« und die indigene Partei »Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka« (Yatama) ließen ihre Kandidaten bis zum Meldeschluss registrieren. Yatama-Chef Brooklyn Rivera habe dabei auch gegen die Verhaftung von Kandidaten wegen angeblicher Geldwäsche protestiert, meldete Nicaragua Investiga. Dies sei »ungerecht und willkürlich«, zitierte das – wie die Mehrheit der nicaraguanischen Medien – neoliberal und anti-sandinistisch ausgerichtete Onlineportal den Parteiführer.

Aktuellen Umfragen zufolge dürfte die FSLN, die bis heute die stärkste politische Kraft in Nicaragua ist, auch bei der kommenden Wahl vorn liegen. Einer am Dienstag von der Onlinezeitung El 19 Digital veröffentlichten Erhebung des Umfrageinstituts »M&R Consultores« zufolge wollen in der nördlichen Zentralzone des Landes, die die Departamentos Matagalpa und Jinotega umfasst, rund 66 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen für die Sandinisten und deren Kandidaten abgeben. Nach dem nicaraguanischen Wahlgesetz wird eine Partei oder ein Bündnis mit 35 oder mehr Prozent der gültigen Stimmen zum Sieger erklärt, wenn der Vorsprung zur zweitstärksten politischen Kraft fünf Prozent oder mehr beträgt.