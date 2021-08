Ölspur führt zu Tätern

REUTERS/Siphiwe Sibeko Der frühere Putschist beklagt einen Staatsstreich: 2009 ebnete die Armee Andry Rajoelina den Weg an die Macht in Antananarivo

Madagaskars Strafverfolgungsbehörden haben nach eigenen Angaben einen Putsch gegen die Regierung von Präsident Andry Rajoelina verhindert. Staatsanwältin Berthine Razafiarivony erklärte am Sonntag abend, dass 21 weitere Verdächtige – fünf Generäle, sieben weitere Armeeangehörige, fünf madagassische Zivilisten und vier ehemalige ausländische Militär- und Polizeiangehörige – im Zusammenhang mit den Umsturzplänen festgenommen worden seien. Bereits vor zwei Wochen hatten die Behörden die Verhaftung von sechs mutmaßlichen Putschisten, darunter ein Franzose und zwei Madagassen mit französischer Staatsangehörigkeit, bekanntgegeben. Sie sollen demnach auch geplant haben, Staatschef Rajoelina zu töten. Patrick Rajoelina, ein Berater des Präsidenten, sagte der Nachrichtenagentur Reuters am 24. Juli, dass zwei der sechs Festgenommenen ehemalige Bedienstete des französischen Militärs wären.

Einen Monat lang, so stellte es die Staatsanwaltschaft dar, hätten die Behörden ermittelt, bevor sie gegen die Drahtzieher des vereitelten Putsches zuschlugen. »Nach den uns vorliegenden Beweisen haben diese Personen einen Plan entworfen, eine Vielzahl von Menschen, darunter den Präsidenten, zu eliminieren und neutralisieren«, hieß es bereits am 20. Juli in einer Mitteilung. Details der Putschplanungen nannten die Beamten nicht, fügten aber hinzu, dass die Ermittlungen fortgesetzt würden. Wesentlich mehr Licht ins Dunkel brachte auch die Mitteilung zu den zusätzlichen Verhaftungen am Sonntag nicht. »Die Beweise in den Händen der Ermittler sind greifbar und haben es ermöglicht, die Haupthintermänner der Operation zu identifizieren«, erklärte Razafiarivony lediglich.

In der Geschichte Madagaskars waren Staatsstreiche keine Seltenheit. Der zwischen 2009 und 2014 regierende Rajoelina hat zwar im vergangenen Jahrzehnt für eine gewisse politische Stabilisierung gesorgt, war ursprünglich aber ebenfalls durch einen Putsch der Armee an die Macht gekommen. 2018 trat der heute 47jährige Medienunternehmer dann zu einer Wahl gegen seinen Amtsvorgänger Marc Ravalomanana an. Rajoelina gewann, Ravalomanana erhob schwere Betrugsvorwürfe, unterlag aber vor Gericht.

Der Nährboden für Putsche ist in dem von extremer Armut geprägten Inselstaat vor der Südostküste Afrikas seit langem vorhanden. Die Coronapandemie hat die Situation noch weiter verschärft. Neun von zehn Madagassen müssen mit weniger als umgerechnet zwei US-Dollar (1,69 Euro) am Tag auskommen. Im Süden des Landes hat eine jahrelange Dürre zudem zu einer Hungersnot geführt. Das UN-Welternährungsprogramm ging in einer Mitteilung vom Montag vergangener Woche von »mindestens einer halben Million Kinder unter fünf Jahren« aus, die »akut unterernährt« seien. 110.000 von ihnen befänden sich in einem »ernsten Zustand« und erlitten »bleibende Schäden in Wachstum und Entwicklung«. Die Organisation warnte, dass sich die Zahl der unterernährten Kinder gegenüber dem Vorjahr vermutlich vervierfachen werde. Insgesamt sei die Ernährung von 1,14 Millionen Menschen unsicher – bei einer Bevölkerung von etwa 27 Millionen.

Um eine Hungerrevolte handelte es sich bei dem gescheiterten Putsch dennoch offensichtlich nicht. Eher führt die Spur zu Rohstoffkonzernen. Die in Singapur registrierte Benchmark Group erklärte am Montag vergangener Woche, das Unternehmen habe eine »E-Mail von dem madagassisch-französischen Bürger Paul R. erhalten«, in dem dieser »zehn Millionen Euro für Zwecke politischer Destabilisierung bat«. Den Behörden lieferte das Unternehmen damit keine Neuigkeiten: Der Unternehmer R. gehörte laut dem Portal The Africa Report zu den ersten sechs Verhafteten.

Am vorvergangenen Wochenende, also vor der Veröffentlichung der Benchmark-Group-Pressemitteilung, wurde mehreren madagassischen Medien zufolge zudem der Geschäftsführer von Madagascar Oil zu einer Befragung vorgeladen. Das Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Texas hält die Förderrechte für zwei Ölsandfelder in Madagaskar. Die Benchmark Group ist einem Bericht der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge Mehrheitsteilhaber von Madagascar Oil. Das Unternehmen hatte bereits 2008 eine Kooperation mit dem französischen Ölkonzern Total zur Ausbeutung der Rohstoffvorkommen bekanntgegeben.