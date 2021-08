»Braucht genaue Untersuchung der Umstände«

Petr David Josek / AP / dpa Unter Druck gesetzt? Kristina Timanowskaja beim 100-Meter-Sprint (Tokio, 30.7.2021)

Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja hat in Tokio offenbar intern Kritik geäußert. Angeblich sei sie gegen ihren Willen für die 4 x 400-Meter-Staffel aufgestellt worden. Am vergangenen Montag durfte sie nicht starten. Statt dessen sollte sie mutmaßlich gegen ihren Willen zurück nach Belarus ausgeflogen werden. Sie fand nach ihrer Weigerung in der polnischen Botschaft in Tokio Zuflucht und bekam ein sogenanntes humanitäres Visum für Polen. Ihr Mann hat sich wohl inzwischen in die Ukraine abgesetzt. Hat es einen ähnlichen Zwischenfall bei Olympia schon einmal gegeben?

Es ist durchaus keine Seltenheit, dass sich Athletinnen oder Athleten anlässlich von großen sportlichen Wettkämpfen von ihren Mannschaften absetzen oder um Asyl bitten. Bei der belarussischen Leichtathletin scheint es sich nach allem, was wir bisher wissen, etwas anders zu verhalten. Sie hat sich laut Berichten in die polnische Botschaft retten müssen, nachdem sie wegen ihrer Kritik an Trainern und Funktionären aus Tokio nach Hause verschleppt werden sollte und ihr dort Repressionen gedroht hätten.

Ist es denn mit der Olympischen Charta vereinbar, dass Athleten die Trainer oder Sportfunktionäre aus ihrer eigenen Delegation bei Olympischen Spielen öffentlich kritisieren?

Interne Kritik steht nicht im Widerspruch zur Olympischen Charta. Bei Sportgroßveranstaltungen hat es mannschaftsintern auch durchaus schon Krach gegeben, so dass einzelne Athleten vorzeitig abreisen mussten. Solche Vorfälle in einzelnen Delegationen sind nicht zu verwechseln mit politischen Protesten von Athletinnen und Athleten, die erst nach heftigen Diskussionen jetzt vom IOC zumindest teilweise geduldet werden.

Timanowskaja hat das Internationale Olympische Komitee, IOC, um Hilfe angerufen. Handelt es sich dabei um die Einmischung in eine innere Angelegenheit der belarussischen Delegation oder um die legitime Hilfe des Komitees zum Schutze einer Olympiateilnehmerin, die um ihre Sicherheit fürchtet?

Das IOC trägt die Verantwortung für die Sicherheit aller Personen im Olympischen Dorf und zumindest eine Mitverantwortung für die Sicherheit aller bei den Spielen akkreditierten Personen. Es ist doch völlig klar, dass sich das IOC um eine Athletin in dieser sehr speziellen Situation kümmern und, sollten die Vorwürfe zutreffen, sie schützen muss. Dabei braucht es gemäß rechtsstaatlicher Prinzipien eine genaue Untersuchung der Umstände.

Schnell war sogar von Kidnapping durch Leute des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko die Rede. Das IOC könnte gegebenenfalls doch von seinem »Hausrecht« Gebrauch machen und das belarussische Team oder wenigstens die betreffenden Trainer oder Funktionäre umgehend von den Spielen ausschließen, oder?

Die belarussischen Sportlerinnen und Sportler zu bestrafen wäre wohl völlig verfehlt und sicherlich der letzte Gedanke, der den IOC-Verantwortlichen in den Sinn kommt. Von den Spielen ausschließen könnte das IOC einzelne Mitglieder der belarussischen Mannschaft, sofern sie gegen die Olympische Charta verstoßen haben. Ihnen müsste umgehend die Akkreditierung für die Spiele entzogen werden, sollten sich die Entführungsvorwürfe bestätigen. Das setzt allerdings einen eindeutigen Nachweis voraus.

Was wären aus Ihrer Sicht geeignete Maßnahmen, um zu verhindern, dass Olympiateilnehmern nach ihrer Rückkehr zu Hause Repressionen drohen?

Das wirklich zu verhindern ist für das IOC wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Es hat aber die Möglichkeit, Autokraten von Olympischen Spielen fernzuhalten und nicht länger als Präsident des Nationalen Olympischen Komitees zu tolerieren. So wie bei Lukaschenko geschehen, nachdem er brutal gegen die eigenen Athleten im Lande vorgehen ließ. Gefordert sind auch die internationalen Verbände, indem sie ihre Wettkämpfe und Meisterschaften gar nicht erst an Regimes wie das in Minsk vergeben und damit deutliche politische Signale aussenden.