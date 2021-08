Trauer und Verzweiflung

REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo Proteste von Angehörigen der Opfer der Katastrophe vor dem Justizpalast der libanesischen Hauptstadt im Februar

Am Jahrestag der durch eine gewaltige Detonation im Hafen von Beirut ausgelösten Katastrophe hat eine weitere internationale Hilfskonferenz stattgefunden. Dort sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch dem von der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise seiner Geschichte geplagten Libanon 100 Millionen Euro sowie 500.000 Impfdosen zu. Zuvor hatte er der libanesischen Politik »Versagen auf ganzer Linie« vorgeworfen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), der an Schuldzuweisungen ebenfalls nicht sparte und vehement Sanktionen forderte, versprach 40 Millionen Euro. Die EU gibt 5,5 Millionen Euro zusätzlich zu den bislang für 2021 bereitgestellten 50 Millionen für den Kampf gegen die Coronapandemie. Es ist bereits die dritte von Paris ausgerichtete Geberkonferenz für den Zedernstaat seit der Zerstörung des Hafens und umliegender Wohnviertel Beiruts.

Im Libanon herrschte am Mittwoch Staatstrauer. Flaggen wehten auf Halbmast, viele öffentliche Gebäude blieben geschlossen. Bei einer Gedenkfeier sollten, begleitet von Kirchenglocken und muslimischen Trauergebeten, die Namen der mehr als 200 Todesopfer verlesen werden. Für 18.07 Uhr, dem Zeitpunkt der Explosion, war ein vom maronitischen Patriarchen Bechara Rai abgehaltener Gottesdienst auf dem Hafengelände geplant. Zudem setzten sich mehrere Trauer- und Protestmärsche in Bewegung, um vor dem Parlament und dem Justizpalast gegen die immer noch fehlende Aufklärung und Verurteilung Verantwortlicher zu protestieren, durch die die Auszahlung von Entschädigungen und Versicherungen an die Opfer blockiert wird.

Bedeutende Entscheidungsträger sucht man unter den 17 wegen der Explosion in Untersuchungshaft Sitzenden vergeblich. Dass führende Vertreter der Regierung, des Zolls, der Armee und der Sicherheitsbehörden seit Jahren von der Lagerung der Chemikalien und den damit verbundenen Gefahren gewusst, aber nicht gehandelt haben, war allerdings lange vor dem am Dienstag veröffentlichten Bericht von Human Rights Watch bekannt.

Die zuständigen Ermittlungsrichter wollen gegen den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Hassan Diab, mehrere ehemalige Minister und den früheren Armee- und Geheimdienstchef Tony Saliba vorgehen. Doch mehr als sie tragen die früheren Regierungen unter dem designierten neuen Premier Nadschib Mikati sowie unter Tammam Salam und Saad Hariri die Verantwortung.

Bis heute ist laut UNICEF etwa die Hälfte der zerstörten oder beschädigten Wohnungen nicht repariert worden, genau wie der Hafen und die Getreidesilos. Trümmerberge, verbeulte Container und durch die Druckwelle gekenterte Schiffe im Hafenbecken zeugen nicht nur von dem Unglück, sondern auch von den mangelnden finanziellen Mitteln des Staates, der seit dem Rücktritt des Kabinetts Diab vor fast einem Jahr über keine handlungsfähige Exekutive mehr verfügt.

Zudem drohen neue Sanktionen gegen das Land: Am vergangenen Freitag hat die EU sich darauf geeinigt, Vermögenswerte von libanesischen Personen und Organisationen, die »den demokratischen Prozess« der »Bildung einer Regierung ständig behindern«, einzufrieren sowie Einreiseverbote zu verhängen. Auch Korruption und illegale Kapitalausfuhr sollen bestraft werden. Aller Voraussicht nach werden sich die EU-Sanktionen – ähnlich wie die bereits verhängten US-Maßnahmen – insbesondere gegen »unliebsame« Politiker, statt nach tatsächlicher Korruption und Blockadehaltung, richten.