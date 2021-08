Köln. Der Köln-Marathon, der am 3. Oktober stattfinden sollte, ist erneut abgesagt worden. Dies gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Schuld seien die steigenden Coronainzidenzzahlen aufgrund der Delta-Variante. Rund 20.000 Personen sollten am Marathonlauf in der Domstadt teilnehmen. Schon 2020 hatte der Köln-Marathon aufgrund der Pandemie nicht stattfinden können. (sid/jW)