Tokio. Bei ihrer Rückkehr auf die olympische Turnbühne hat Superstar Simone Biles am Schwebebalken die Bronzemedaille gewonnen. Nach ihrer Auszeit wegen mentaler Probleme waren nur die Chinesinnen Guan Chenchen (14,633 Punkte) und Tang Xijing (14,233) stärker als die Rekordweltmeisterin aus den USA (14,000). »Es hat mir alles bedeutet, da wieder rauszugehen«, sagte Biles: »Ich hätte nicht erwartet, eine Medaille mitzunehmen. Ich habe das nur für mich selbst gemacht.« Nach dem Happyend mit Bronze verspüre sie »eine große Erleichterung«, erklärte sie: »Jetzt muss ich erst mal nach Hause gehen, an mir selbst arbeiten und das alles verarbeiten.« Es sei nicht leicht gewesen, an den vorangegangenen Wettbewerben nicht teilzunehmen. »Aber ich wollte meine Gesundheit und Sicherheit nicht aufs Spiel setzen«, sagte Biles: »Denn letztendlich ist es das nicht wert. Meine mentale und physische Gesundheit stehen über jeder Medaille, die ich je gewinnen könnte.« (sid/jW)