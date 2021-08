Doppeltes Double

Tokio. Jamaikas Starsprinterin Elaine Thompson-Herah hat Leichtathletikgeschichte geschrieben. Drei Tage nach ihrem Gold über 100 Meter stürmte die 29jährige in 21,53 Sekunden auch zum Olympiasieg über 200 Meter; sie ist damit die erste Frau, die das doppelte Double bei Sommerspielen schafft. Thompson-Herah hatte schon 2016 in Rio über 100 und 200 Meter triumphiert. Silber gewann Namibias erst 18 Jahre alte Senkrechtstarterin Christine Mboma in 21,81 Sekunden. ­Dritte wurde Gabrielle Thomas aus den USA (21,87). Thompson-Herah lief mit ihrer Bestleistung auf Platz zwei der ewigen Bestenliste über die halbe Stadionrunde. Nur die sagenumwobene Weltrekordlerin Florence Griffith-Joyner (USA) war bei ihrem Olympiasieg 1988 in Seoul mit 21,34 Sekunden jemals schneller. (sid/jW)