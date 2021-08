Blackout befürchtet

Costas Baltas/REUTERS Enormer Zuwachs: Allein im Juli registrierten die Behörden 1.584 Brände in Griechenland (Rodopoli, 27. Juli)

Peloponnes, Attika, Rhodos – in Griechenland vernichten schwere Wald- und Buschbrände ganze Landstriche. Das Land stöhnt seit Tagen unter einer der schlimmsten Hitzewellen seiner Geschichte. Anhaltende Trockenheit bei Temperaturen von bis zu 47 Grad Celsius und wechselnde Winde erschweren den vielen hundert Feuerwehrmannschaften die Bekämpfung der lokalen Katastrophen. Häuser und Wohnblocks in Großstädten wie Athen, Thessaloniki oder Heraklion sind ohne Klimaanlagen praktisch nicht mehr bewohnbar. Gleichzeitig überfordert der ununterbrochene Einsatz der Apparate inzwischen die Stromversorgung des Landes. Wie schon 1987, als im glühendheißen Sommer mehr als tausend Menschen starben, bieten staatliche Hilfsorganisationen Übernachtungen in klimatisierten Turnhallen und Schulen an.

Seit Freitag haben die lodernden Flammen im Südwesten der Peloponnes und auf der Dodekanesinsel Rhodos nach Angaben des Nationalen Wetterobservatoriums Athen nahezu 15.000 Hektar Wald und Olivenhaine zerstört. Auf den Inseln der südlichen Ägäis sanken die in den vergangenen Tagen registrierten Temperaturen nicht mehr unter 34 Grad Celsius. Auch in der Nacht bleibt die Hitze präsent – Schlaf ist bei durchschnittlich 30 bis 31 Grad Celsius nur noch schwer möglich. Eine Kommission aus Vertretern der Regierung und des privaten Stromversorgers Admie warnte gleichwohl vor ausuferndem Einsatz elektrischer Temperatursenker. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis forderte seine Landsleute am Montag auf, ihren Stromverbrauch – besonders am Nachmittag und in der Nacht – zu »limitieren«.

Den Höhepunkt der seit Jahrzehnten längsten Hitzeperiode erwarteten griechische Meteorologen am Dienstag mit annähernd 50 Grad Celsius am Nachmittag. Nikos Chardalias, stellvertretender Zivilschutzminister, klagte am Wochenende im Fernsehsender Star TV über den enormen Zuwachs von Bränden. In seinem Ministerium seien im Juli 1.584 Feuer registriert worden, im selben Monat seien es 2019 »nur« 953 gewesen. Seine Schlussfolgerung: »Wir befinden uns in einer absoluten Deregulation des Klimas.« Das glaubt auch der Athener Klimatologe Stavros Solomos vom Forschungszentrum für Atmosphärenphysik. »Wir registrieren ständig steigende Temperaturrekorde in den vergangenen Jahren«, zitierten griechische Medien Solomos: »Der Klimawandel ist da.«

Ergebnis der gegenwärtigen Feuerkatastrophen in Griechenland, auf Zypern und in der Türkei sind nicht nur künftig zu erwartende verschärfte bis unmögliche klimatische Lebensbedingungen für die im Mittelmeerraum lebenden Menschen. Die immer schwerer zu bekämpfenden Großbrände vernichten mit der Landschaft auch Lebensgrundlagen der Bevölkerung. Auf der Insel Rhodos brannte am Wochenende das berühmte »Tal der Schmetterlinge« – Bewohner der umliegenden Dörfer und ihre touristischen Gäste mussten evakuiert werden.

Auf der Verlustliste der Peloponnesdörfer Ziria, Kamares, Achaia und Labiri stehen nicht nur Olivenhaine und Weinberge, sondern auch Wohnhäuser, Scheunen und öffentliche Gebäude. Auch der »politische Schaden«, den die »Empfehlungen« des rechten Regierungschefs Mitsotakis anrichteten, sei »verheerend«, klagte am Dienstag zornig die linke Opposition. Statt auf die immensen Strukturmängel bei der Energieversorgung des Landes hinzuweisen – Strom- und Wasserversorgung wurden in den vergangenen rund zehn Jahren auf Druck der EU weitgehend privatisiert – verlange Mitsotaks von seinen Landsleuten, ihre Klimaanlagen in den heißesten Phasen des Tages, nämlich zwischen 13 und 15 Uhr abzuschalten, hieß es in einer Erklärung der Oppositionspartei Syriza, die mit ihrem Vorsitzenden Alexis Tsipras bis 2019 den Ministerpräsidenten gestellt hatte.

Die strukturelle Schwäche der griechischen Energieversorgung habe in den vergangenen Jahren eher zu- als abgenommen, konstatierten auch die Kommunisten. In einer Stellungnahme der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) hieß es am Dienstag, der im Rahmen der Hitzeperiode zu befürchtende Blackout im Stromnetz sei nicht zuletzt ein Ergebnis der Privatisierung, bei der Mitsotakis als Erfüllungsgehilfe der EU und des Kapitals auftrete.