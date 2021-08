Wuhan testet

Chinatopix via AP

Rund ein Jahr nach dem Auftreten der letzten Coronainfektionen in der chinesischen Stadt Wuhan haben die Behörden Massentests für alle Einwohner angekündigt. Wie der Behördenvertreter Li Tao am Dienstag mitteilte, sollen nach sieben gemeldeten Coronafällen in Wuhan alle elf Millionen Bewohner der Stadt »rasch« auf das Virus getestet werden. Die jüngsten Infektionen seien bei Wanderarbeitern festgestellt worden. Aus Angst vor einem Lockdown deckten sich manche Anwohner mit Lebensmitteln ein, was teils zu leeren Supermarktregalen führte (Bild). (AFP/jW)