Altersarmut bei Frauen

imago images/imagebroker Altersruhestand: Oft alleinstehend, körperlich eingeschränkt und verarmt

Die Zahlen sind eindeutig: In Österreich gibt es über zwei Millionen Pensionsbezieherinnen und -bezieher. Die durchschnittliche monatliche Alterspension (inklusive Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitspension ab dem 65. bzw. 60 Lebensjahr) in der Alpenrepublik liegt aktuell bei 1.550 Euro brutto, wie der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) am vergangenen Donnerstag mitteilte.

Nur: Die Pensionen sind zwischen den Geschlechtern ungleich verteilt. Während Männer nach ÖGB-Angaben 14mal pro Jahr (inklusive der »Pensionssonderzahlungen« analog zum »13. und 14. Monatsgehalt«, dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld) eine monatliche Durchschnittspension von 2.047 Euro beziehen, sind es bei Frauen nur 1.196 Euro im Monat, also 42 Prozent weniger. Im EU-Vergleich geht die Pensionsschere (»Gender Pension Gap«) in Österreich damit sehr weit auseinander – nur drei EU-Länder stehen noch schlechter da, nämlich Luxemburg, Malta und die Niederlande.

Die Gründe für dieses geschlechtsspezifische Pensionsgefälle sind bekannt. Frauen verdienen weniger als Männer, sie leisten großteils unbezahlte Betreuungsarbeit, sie müssen deshalb ihre Erwerbstätigkeiten regelmäßig unterbrechen oder sind oft nur teilzeitbeschäftigt – zumeist unfreiwillig. In der Coronakrise wurden Frauen ferner schneller entlassen als ihre männlichen Kollegen. Das heißt auch: Altersarmut ist weiblich.

Es gehe aber nicht nur um gute Einkommen, sondern vor allem auch um faire, gesunde Arbeitsbedingungen, die es Frauen erlauben, möglichst lange im Berufsleben zu bleiben, forderte der ÖGB. Denn kürzlich vorgestellte Studienergebnisse besagen folgendes: 2019 schaffte nur mehr jede zweite Frau den direkten Wechsel vom Erwerbsleben in die Pension. »Frauen haben das Recht auf ein gutes Leben in allen Lebensphasen – von der Jugend bis ins Alter. Dafür braucht es entsprechende Rahmenbedingungen, damit alle Frauen sorgenfrei in die Zukunft blicken können«, wird Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende, in der Mitteilung zitiert.

Passend zum »Equal Pension Day« am 1. August legte der ÖGB seinen Forderungskatalog zur Verbesserung der Frauenpensionen vor. Die zentralen Punkte: höhere Einkommen und mehr Vollzeitarbeitsplätze für Frauen, bessere und längere Anrechnung der Kindererziehungszeiten, Rechtsanspruch auf einen Gratisbetreuungsplatz für jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr, eine umfassende Berufsorientierung und ein Aufbrechen geschlechtsspezifischer Rollenbilder bei der Berufswahl – und nicht zuletzt eine spezielle arbeitsmarktpolitische Förderung von Frauen. (jW)