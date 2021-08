Hedgefonds lassen räumen

Lucy Nicholson/REUTERS Auch in der Pandemie kennt die US-Regierung kein Pardon: Zwangsräumung in Los Angeles am 13. Januar 2021

Die USA kommen nicht aus der Krise. Das von Präsident Joseph Biden lang angekündigte Infrastrukturprogramm mit Mitteln in Höhe von 2,3 Billionen US-Dollar wird deutlich kleiner ausfallen. Enthalten soll das Paket insgesamt nur noch eine Billion Dollar (840 Milliarden Euro). Davon handelt es sich bei rund 550 Milliarden Dollar um neue Mittel, beim Rest um umgewidmete Haushaltsposten. Eine überparteiliche Gruppe des Senats habe den Entwurf fertiggestellt, erklärte der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer am Sonntag abend, nachdem die Kammer zu einer verlängerten Wochenendsitzung in Washington zusammengekommen war.

Für die lohnabhängige Bevölkerung bleibt nicht viel übrig. In große Not geraten Millionen Haushalte im Land, die ihre Mieten nicht mehr zahlen können. Am Sonntag lief ein von der Regierung erlassenes Moratorium aus, das bislang vor Zwangsräumungen schützte.

Die US-Gesundheitsbehörde (CDC) hatte das Moratorium für Zwangsräumungen im September 2020 gefordert, nachdem wegen der Pandemie mehr als 20 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren hatten. Die Behörde befürchtete, steigende Obdachlosigkeit könne auch die Zahl der Coronainfektionsfälle erhöhen. Der Kongress hatte es zuletzt abgelehnt, die Verordnung bis zum 18. Oktober zu verlängern. Das Weiße Haus hatte am Freitag mitgeteilt, den Schutz nicht einseitig zu verlängern, weil es dazu keine rechtliche Befugnis habe.

Laut Zahlen des gewerkschaftsnahen »Institute for Policy Studies« (IPS) sind fast ein Fünftel (18 Prozent) der Mieter in den USA – und damit etwa zehn Millionen Familien – mit ihren Zahlungen im Rückstand. Diese Haushalte seien mit schätzungsweise 57,3 Milliarden Dollar bei Immobilienhaien verschuldet, wobei der durchschnittliche Mieter mit 5.600 Dollar oder fast vier Monatsmieten, einschließlich der Nebenkosten, in Verzug sei. »Wir haben in nicht allzu ferner Vergangenheit eine ähnliche Immobilienkrise erlebt, obwohl das Ausmaß und der Zeitrahmen der derzeitigen Bedrohung exponentiell größer sind«, heißt es in einer Studie der in Washington ansässigen Denkfabrik. Durch die Folgen der Großen Rezession und der Subprime-Hypothekenkrise von 2009 hätten bis zu zehn Millionen Familien ihre Häuser durch Zwangsversteigerungen verloren. Erneut seien Schwarze und Hispanics am stärksten betroffen.

Große Hedgefonds drängen in Betongold: Wall-Street-Investoren und -Unternehmen hätten im Zuge der Finanzkrise von 2009 zwangsversteigerte Häuser aufgekauft und in Mietobjekte umgewidmet. Die Spekulation mit Grund und Boden sei sogar auf Wohnwagenparks ausgeweitet worden. Einige der reichsten Private-Equity-Firmen, darunter Blackstone, hätten bereits Zehntausende von solchen »Fertighäusern« aufgekauft. Insgesamt verfügten institutionelle Investoren mittlerweile über die Mehrheit (52 Prozent) der 47,5 Millionen Mieteinheiten in den Vereinigten Staaten, Tendenz steigend. Für die Spekulanten ist die Pandemie ein Fest: »Amerikas 61 Milliardenschwere Vermieter haben ein Vermögen von insgesamt 240,9 Milliarden US-Dollar – und ihr Vermögen ist seit Mitte März 2020 um 24,4 Milliarden US-Dollar gestiegen«, berichtete das IPS.

Die Regierung habe die Bevölkerung im Stich gelassen: »Die Bemühungen des Bundes zur Prävention von Zwangsräumungen sind zu kompliziert, schlecht konzipiert und umgesetzt«, schreiben die Wissenschaftler. So hätte die Regierung es versäumt, Vorsorge für alle Mieter zu treffen oder Vermieter daran zu hindern, Räumungsklagen einzureichen. Das Moratorium habe nur für Gebäude, die mit staatlich subventionierten Krediten besichert waren, gegolten. Millionen von Mietern, die von einer pandemiebedingten Räumung bedroht waren, blieben hingegen ungeschützt. Wer staatlichen Schutz vor Zwangsräumungen erlangen wollte, musste unter anderem nachweisen, dass das Ausbleiben der Mietzahlungen pandemiebedingt war. Dies sei bereits in zahlreichen Fällen von Vermietern vor Gericht angefochten worden.