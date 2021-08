Gewalt und wilde Demos

Fabian Sommer / dpa Angeblich für Frieden auf der Straße: Einer von Hunderten festgenommenen Teilnehmern der Coronademo am Sonntag in Berlin

Aggressionen gegen Journalistinnen und Journalisten scheinen mittlerweile fester Bestandteil von Kundgebungen der »Querdenker«-Szene zu sein. So wurden Pressevertreter – zum Beispiel ein Team des RBB – auch am Sonntag in Berlin von Teilnehmern gewalttätig angegangen, ein Gewerkschaftssekretär wurde sogar krankenhausreif geschlagen. Am frühen Sonntag nachmittag hatte Jörg Reichel noch aus Charlottenburg getwittert: »Wurf einer vollen Getränkedose auf einen Journalisten (Schulter). Journalist leicht verletzt.« Nur wenig später wurde der Landesgeschäftsführer in Berlin-Brandenburg der Deutschen Journalisten- und Journalistinnenunion in Verdi (DJU) selbst aus einem der ursprünglich verbotenen »Querdenker«-Aufzüge heraus attackiert.

Reichel wurde in Kreuzberg von mehreren Personen an der Spitze einer solchen Demo vom Fahrrad gezerrt, geschlagen und getreten, wie die DJU-Bundesgeschäftsführerin Monique Hofmann am Montag gegenüber jW bestätigte. »Nur weil ein Autofahrer angehalten hat und mit Passanten gemeinsam dazwischenging, konnte wohl Schlimmeres verhindert werden«, erklärte Hofmann. Der Gewerkschafter erlitt so schwere Verletzungen an der Schulter und den Beinen, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Mittlerweile sei er aus der Klinik entlassen worden, es gehe ihm »den Umständen entsprechend«, berichtete Hofmann. »Er hat überall Prellungen, aber die psychischen Probleme wiegen schwerer«, so Hofmann weiter. Im Gespräch mit jW bestätigte sie, dass Reichel bereits seit Monaten von Personen aus der Szene diffamiert und bedroht werde. Sein Name und Foto kursierten in Kanälen wie Telegram oder würden über ein Printprodukt der Szene verbreitet. Er habe sich »davon nicht einschüchtern lassen und weitergemacht«, habe Journalisten, die von den Demos berichten, unterstützt und sich dafür eingesetzt, dass sie sicher arbeiten können. Dafür sei er offenbar nun selbst gezielt angegriffen worden. Hofmann erklärte, man werde »alles daran setzen, dass die Täter schnell ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden«.

In den sozialen Netzwerken wurde mit Empörung auf die Meldung vom Überfall reagiert. »Und wieder Gewalt sog. Querdenker, die heute weitgehend ungehindert durch Berlin marodieren konnten«, twitterte Doris Achelwilm, medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke. Die IG Metall Pforzheim wünschte Reichel gute Genesung und kommentierte: »Das verstehen die ›Querdenker‹ unter Meinungsfreiheit.«

Bundesweit war von den führenden Spendensammlern der Bewegung wie Michael Ballweg und Bodo Schiffmann für den 1. August nach Berlin mobilisiert worden, um gegen die Coronamaßnahmen von Bund und Ländern zu protestieren. Einige tausend Auswärtige kamen – etwa aus dem Südwesten der Republik. Sie formierten sich ohne erkennbare Koordination zu Aufzügen, die zeitweise ohne polizeiliche Begleitung ungehindert durch Berlin ziehen konnten (siehe junge Welt vom Montag). Vereinzelt wurden von den »Querdenkern« auch Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln angepöbelt, weil sie Masken trugen, wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen.

Die Polizei, nach eigenen Angaben mit rund 2.200 Beamten im Einsatz, versuchte offenbar, das Geschehen nicht ausufern zu lassen. Es kam immer wieder zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Beamten. Einsatzkräfte wirkten teilweise völlig überfordert angesichts sich bürgerlich gebender Demonstranten, unter die sich auch einschlägig bekannte Gewalttäter gemischt hatten. Polizeisprecher Thilo Cablitz sagte dem RBB, es habe fast 600 Festnahmen gegeben. Cablitz sprach in der »Abendschau« von 5.000 Teilnehmern. Eine zuverlässige Zählung, wie viele »Querdenker« am Sonntag, in Gruppen verteilt, vor allem im westlichen Stadtgebiet anzutreffen waren, gibt es nicht.

Bei einer Personalienkontrolle am Sonntag nachmittag war zudem ein 49 Jahre alter Demonstrant kollabiert, er starb später in einem Krankenhaus. Ein Sprecher der Polizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa am Montag, der Mann sei Teilnehmer der Proteste gewesen. Er habe über ein Kribbeln in Arm und Brust geklagt. Polizisten hätten Erste Hilfe geleistet, wenig später habe die Besatzung eines Rettungswagens sich um den Mann gekümmert. Über Twitter lasteten Coronaleugner seinen Tod der Polizei an. Für Montag nachmittag war eine Trauerkundgebung für den Verstorbenen auf dem Potsdamer Platz angemeldet. Drei weitere für Montag geplante Demonstrationen gegen Pandemiemaßnahmen wurden laut Polizei untersagt.