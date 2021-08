Den Gegner mundtot machen

Kacper Pempel/REUTERS Das Sprachrohr der polnischen Opposition soll mundtot gemacht werden: Die Senderfamilie TVN (Warschau, 16.3.2015)

Folgenschwere Gesetzesänderungen zu nachtschlafender Zeit sind eine Spezialität der polnischen Regierungspartei PiS. Am Dienstag letzter Woche wurde im Sejm-Ausschuss für Kultur und Medien die nächste verabschiedet: eine dem Anschein nach geringfügige Modifikation des Mediengesetzes. Die Neuerung sieht vor, dass Sender in Polen künftig nur noch von Unternehmen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum betrieben werden dürfen. Der umfasst die EU-Staaten, Island, Liechtenstein und Norwegen.

Nötig war die Änderung nach Darstellung ihrer Verfechter, um für die Zukunft zu verhindern, dass mit Kapital aus Russland, China oder arabischen Staaten in Polen »Desinformation betrieben« werde. Doch eigentlich hatten die Gesetzgeber jemand anderen im Hinterkopf: die Senderfamilie TVN im Besitz des US-Konzerns Discovery und demnächst des Warner-Media-Konzerns. Denn deren Infosparte TVN 24 ist in Polen eines der wichtigsten Sprachrohre der Opposition, und sie hat von kirchlichen Pädophilieskandalen über Misswirtschaft beim Maskenkauf bis zu Querverbindungen zwischen PiS-Politikern und der Faschistenszene schon viel Brisantes enthüllt – sehr zum Unmut der Regierenden. Und wie es der Zufall will, läuft am 26. September nach zehn Jahren die Konzession von TVN 24 aus und müsste verlängert werden.

Loblied der Regierung

Anfangs sah das aus wie eine Formsache. Zu Beginn des Jahres 2020 beantragten die Juristen des Senders die Verlängerung der Sendegenehmigung bei der staatlichen Medienaufsicht. Dort liegt der Antrag inzwischen anderthalb Jahre, ohne dass irgend etwas passiert wäre. Es gebe »Probleme mit der Eigentumsstruktur« von TVN, ließen die Medienkontrolleure halblaut wissen. Praktischerweise sieht das geplante neue Mediengesetz eine »Lösung« für diese »Probleme« vor. Innerhalb eines halben Jahres nach Inkrafttreten müsse der Eigentümer die Verhältnisse in Einklang mit der neuen Rechtslage bringen, im Klartext: den Infosender TVN 24 verkaufen. Zum Beispiel an einen polnischen Investor mit guten Connections zur Regierungspartei – dass der den Laden dann auf Linie bringen kann.

Ein Vorbild für diese Aktion gibt es schon. Im vergangenen Winter übernahm der staatliche Benzinkonzern Orlen für den Spottpreis von umgerechnet 30 Millionen Euro 20 regionale Zeitungen und deren Multimediaabteilungen in Gestalt einiger hundert lokaler Internetportale aus dem Besitz der Polska Press, einer Holdinggesellschaft der Passauer Neuen Presse. Seitdem hat der von der PiS zum Obertankwart gemachte Orlen-Chef Daniel Obajtek sämtliche Chefredakteure der Zeitungen ausgetauscht oder sie zum »freiwilligen« Rücktritt gezwungen. Auf den lokalen Medienmärkten wird jetzt genauso das Loblied der Regierung gesungen wie im Staatsfernsehen TVP.

Die polnische Opposition und das Journalistenmilieu empören sich über das neue Mediengesetz als einen Anschlag auf die Pressefreiheit. Die Geschäftswelt und führende Juristen monieren Verstöße gegen die Verfassung und das polnisch-amerikanische Investitionsschutzabkommen, Außenpolitiker befürchten eine Verschlechterung des als Lebensversicherung für Polen geltenden guten Verhältnisses zwischen Warschau und Washington. Bisher halten die USA den Ball noch flach, nur ein Berater von Außenminister Antony Blinken machte auf dem Rückflug von Kiew nach Washington kurz in Warschau Station und drohte mit dem Finger: Die USA legten größten Wert auf die Pressefreiheit und die Sicherheit US-amerikanischer Investitionen, erklärte er auf einer Pressekonferenz.

Gegen Donald Tusk

Wie es praktisch weitergeht mit der »Lex TVN«, ist offen. Wenn der Sejm den Vorschlag so verabschiedet wie eingebracht, dürfte ihn der Senat erst einmal zurückweisen. Dann geht das ganze in den Sejm zurück und zur Unterschrift zu Präsident Andrzej Duda. Möglich wäre auch, dass Duda das Gesetz dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorlegt – da könnte es dann lange schmoren und als Damoklesschwert über den Verantwortlichen von TVN 24 schweben.

Trotzdem stellt sich die Frage, warum die PiS auf diesen Konfliktkurs mit den USA geht. Eine Theorie lautet, sie wolle sich an der neuen US-Administration dafür rächen, dass diese der BRD grünes Licht für die Fertigstellung von Nord Stream 2 gegeben habe. Doch wahrscheinlicher ist ein Beweggrund diesseits des Atlantiks: Dem in die polnische Politik zurückgekehrten ehemaligen EU-Ratsvorsitzenden Donald Tusk soll zwei Jahre vor dem nächsten Wahlkampf ein potentielles Sprachrohr genommen werden. Für diese Vermutung spricht, dass die PiS ihrem Staatsfernsehen seit Tusks Rückkehr nach Polen einen zusätzlichen Sendeauftrag verpasst hat: gegen den Politiker zu stänkern. Es vergeht kein Tag, an dem der Mann nicht aus irgendeinem Grund angeschwärzt wird: als Feind des polnischen Landwirts, als geldgeil, weil in seiner Amtszeit das EU-Klimapaket verabschiedet wurde, weil er sich von Brüssel seine Anzüge habe bezahlen lassen (als täte das Polens Staatspräsident aus polnischen Töpfen nicht auch), und, natürlich, als deutscher Agent. Aus einem Grußwort Tusks zum CDU-Parteitag im Januar haben die TVP-Rechercheure zwei jeweils einsekündige Clips herausgeschnitten. Im einen sagt Tusk auf deutsch »Für Deutschland«, im anderen »Dankeschön«. Die sendet TVP im Moment gefühlt in Endlosschleife.