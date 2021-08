Waldbrände halten an

Umit Bektas/REUTERS Kampf gegen die Flammen in der Nähe von Marmaris, Türkei, am Sonntag

Seit Tagen wüten in zahlreichen Regionen am Mittelmeer verheerende Waldbrände: Besonders kritisch ist die Lage in der Türkei, wo inzwischen acht Menschen ums Leben gekommen sind. Nach Angaben der Forstverwaltung wurden seit Mittwoch vergangener Woche landesweit 130 Brände registriert. Sieben dieser Feuer, die meisten von ihnen nahe der Urlaubsorte an der Ägäis-Küste, waren demnach bis Montag noch nicht gelöscht. Etwa in Marmaris: Dort standen an der Küste Rettungsboote für Evakuierungen bereit. Die Rettungskräfte befürchten, dass sich die Feuer weiter ausbreiten und den Landweg in die Provinz abschneiden könnten.

Mehr als 4.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Temperaturen um 40 Grad Celsius und starker Wind fachen die Flammen immer wieder an. Schon am Sonntag waren in der Südtürkei Dutzende Dörfer und Hotels evakuiert worden. In Bodrum mussten nach Angaben des Bürgermeisters mehr als 1.100 Menschen per Boot in Sicherheit gebracht werden, weil die Straßen nicht mehr befahrbar waren.

Für die Türkei sind es die schlimmsten Feuer seit gut einem Jahrzehnt. Seit Jahresbeginn wurden nach Behördenangaben schon fast 95.000 Hektar Fläche durch Brände zerstört. In den Jahren 2008 bis 2020 waren es im selben Zeitraum durchschnittlich nur rund 13.000 Hektar. Angesichts der katastrophalen Lage schickten Kroatien und Spanien am Montag insgesamt drei Löschflugzeuge ins Land.

Auch in Griechenland kämpfte die Feuerwehr am Montag weiter gegen zwei große Waldbrände auf der Insel Rhodos und auf dem Peloponnes. In der Region Achaia nahe der Hafenstadt Patras brannten seit Sonnabend auf mehr als 3.000 Hektar Kiefern- und Olivenhaine ab, wie das Nationale Observatorium in Athen unter Berufung auf Satellitenbilder erklärte. Auf Rhodos, wo mit Höchsttemperaturen von 40 bis 42 Grad gerechnet wurde, kam die Feuerwehr besser voran. Die Situation auf der Insel sei schon »viel besser« als Sonntag, erklärte der Gouverneur der Region Südliche Ägäis, Giorgos Hatzimarkos, am Montag. Das Feuer sei zurückgedrängt worden und »fast unter Kontrolle«.

Eine große Sorge der Regierung in Athen ist derweil, dass es zu mehrstündigen Stromausfällen kommen könnte. Unzählige Klimaanlagen laufen seit Tagen ununterbrochen auf Hochtouren. Das Energieministerium rief alle Bürger dazu auf, die Anlagen nicht auf die niedrigste Temperatur einzustellen. Auch das Kochen mit Öfen sollte vermieden werden. Waschmaschinen sollten um die Mittagszeit – wenn der Energieverbrauch am höchsten ist – nicht benutzt werden. Unklar war, wann die Hitze nachlassen würde – vielerorts fallen die Temperaturen selbst nachts nicht unter 26 Grad.

Ähnlich ist die Situation in Italien: Der Chef der Zivilschutzbehörde, Fabrizio Curcio, erklärte am Montag gegenüber dem Sender Canale 5, er habe EU-Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung der Brandbekämpfung im Süden des Landes beantragt. (dpa/AFP/jW)